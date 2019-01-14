Sony відмовиться від популярної лінійки смартфонів

Мобільний підрозділ компанії Sony готується до важливих змін. Однією з таких стане відмова від популярної лінійки смартфонів компанії. Окрім того, віце-президент Sony Mobile з маркетингу Дон Меса поділився планами виробника на майбутнє.

Про це повідомляє 4PDA.

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"Ми зазнали багатьох змін. Кожен компонент нашого бізнесу було порушено. Ми збираємося анонсувати продукти на MWC. Те, що ми представимо, буде першим кроком, який показує напрямок, в якому ми рухаємося", – зазначив Дон Меса.



Неофіційний рендер смартфона Sony Xperia XZ4

Він повідомив, що мережі п'ятого покоління є важливим етапом у розвитку індустрії, але поспішати з їх впровадженням немає сенсу. Для початку Sony хоче переконатися, що з появою цієї технології в смартфонах користувачі отримають позитивний досвід.

Говорячи про майбутні пристрої, Дон Меса без будь-яких подробиць зазначив, що вони мають намір поліпшити мобільні камери. За наявними даними, майбутній смартфон Xperia XZ4, презентація якого очікується на MWC 2019, отримає потрійну основну камеру – вперше в історії компанії.



Як міг виглядати смартфон Sony Xperia XZ4 Compact



Sony Xperia XZ4 Compact

А ось для любителів компактних смартфонів Меса зробив невтішний заяву. За його словами, такий форм-фактор просто не користується великою популярністю, тому вихід Xperia XZ4 Compact зараз під великим питанням.

Ми дуже довго залишалися з Compact через простоту його використання. Завжди є місце для різних розмірів, але люди хочуть набагато більше простору для контенту,

– підкреслив Дон Меса.

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