Тримав своїми руками: характеристики Samsung Galaxy S10 злив інформатор

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Так може виглядати Samsung Galaxy S10
Так може виглядати Samsung Galaxy S10 / Twitter/VenyaGeskin

Анонімний інформатор, що працював з прототипами смартфону Samsung Galaxy S10, злив журналістам характеристики та кольори майбутнього флагмана. Він також запевнив, що своїми руками працював з прототипами цих новинок.

Як пише видання GSMArena, він підтвердив, що буде представлено 3 моделі. Ця інформація вже була озвучена раніше, але інформатор додав, що модель із діагоналлю екрану з 5,8 дюйма матиме іншу назву, ніж Galaxy S10 lite. Щоправда, яку назву отримає наймолодша із серії Galaxy S10 - невідомо.

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Топова версія Galaxy S10 + отримає діагональ 6,4 дюйма та одразу 5 модулів камери: 3 датчики основної та два – фронтальної. Інші дві моделі матимуть одинарну селфі-камеру, при цьому Galaxy S10 теж буде оснащена потрійною основною камерою, а наймолодша версія матиме лише 2 модулі на тильній стороні.

Чим унікальні. Відомо, що Galaxy S10 + отримає рекордну на ринку кількість оперативної пам’яті - 12 ГБ та разом із накопичувачем - терабайт вбудованої (схоже, схема буде як у Galaxy Note 9, який має 512 ГБ вбудованого сховища та передбачено накопичувач до 512 ГБ). Цю преміальну версію Galaxy S10 + випустять обмеженим тиражем.

До речі, усі три моделі Samsung Galaxy S10 отримають роз'єм 3,5 мм для навушників.

Коли побачимо. Моделі будуть доступними у чорному, білому та синьо-зеленому кольорах. Деякі з моделей отримають додаткові забарвлення, такі як синій і жовтий. Новинки мають представити 20 лютого, а у продаж вони надійдуть 8 березня.

 

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Теги: Техно Смартфони Samsung Galaxy S10 Samsung
Джерело: Техно
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