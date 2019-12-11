У Китаї презентували поїзд на магнітній подушці, який розвиває шалену швидкість

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Китайський потяг на магнітній подушці / Ілюстративне фото

Прототип поїзда на магнітній подушці з проєктною швидкістю 600 км/год був представлений корпорацією China Railway Rolling Stock Corporation на другій міжнародній виставці інтелектуальних транспортних засобів в Ханчжоу.

Особливості швидкісного китайського потяга

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У порівнянні з робочими швидкісними поїздами новинка має більш подовжену і обтічну форму, і в її вагонах забезпечений вищий рівень освітленості.

На думку експертів, у Китаї вже закладена основа для запуску будівництва експериментальної високошвидкісної лінії для такого потяга і організації виробництва відповідного обладнання.

До слова, на сьогодні найшвидшою електромагнітною дорогою у світі є шлях між міжнародним аеропортом Пудун і станцією метро Лун'ян в Шанхаї. Довжина лінії складає близько 30 кілометрів. По ній потяг проїжджає за 7 хвилин і 20 секунд на швидкості в 430 кілометр на годину.


Так виглядатиме салон китайського потяга

Хто розробляє потяг

Розробником поїзда виступає провідний китайський виробник CRRC. Проєкт стартував у липні 2016 року. У дослідженнях брали участь понад 30 підприємств, вузів та інститутів з різних районів країни.

Переваги технології

Конструктор CRRC Qingdao Sifang Чжан Чжицян запевняє, що поїзд на магнітній подушці характеризується високою швидкістю, великим прискоренням і відмінною здатністю подолання схилів. Завдяки цьому він зможе знайти застосування в перевезеннях пасажирів як на далекі, так і на малі та середні відстані.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Китай Залізниця
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