У Києві презентували промисловий дрон: де він пригодиться

Новий промисловий дрон Mavic 2 Enterprise Dual офіційно представили у Києві. В основі розробки лежить одна з найпопулярніших моделей - Mavic 2, оснащена двома камерами: тепловізорною та візуальною.

Як розповіли організатори, дрон Mavic 2 Enterprise Dual отримав 4K-сенсор для захоплення видимого світла, а також датчик FLIR для захоплення теплових даних. Тож вони можуть забезпечити політ дрона вночі під час складних умов видимості (туман, дим тощо).

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Mavic 2 Enterprise Dual представили 23 січня

Де пригодиться Mavic 2 Enterprise Dual? Завдяки наявності двох камер дрон може одночасно вимірювати температуру й надавати дані для ефективного складання звітів та аналізу.

Основними сферами застосування цього апарату є пошуково-рятувальні операції, гасіння пожеж, правопорядок, надзвичайні ситуації, інспекції ліній електропередач, мостів та вишок.

Дрон пригодиться при пошуково-рятувальних операціях

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