Усю партію смартфона Lenovo Z5 Pro GT розкупили за півхвилини

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Lenovo Z5 Pro GT
Lenovo Z5 Pro GT / teknollogii1.blogspot.com

Новий флагманський смартфон Lenovo Z5 Pro GT, надійшов у продаж 29 січня, розлетівся за лічені секунди. Продаж стартував о 10:00 в Китаї і вже через 32 секунди усю партію розкупили.

Як повідомляє Gizmochina, Lenovo Z5 Pro GT став доступний для покупки в магазині Jingdong Mall.

Ще до старту продажу флагман отримав 220 000 попередніх замовлень. Тож стає зрозуміло, як він так швидко зник з продажу.

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Чим унікальний. Lenovo Z5 Pro GT став перший в світі смартфон, що працює на новому топовому процесорі Snapdragon 855, а також отримав рекордну для ринку оперативну пам’ять – 12 ГБ.

Однак, у продаж наразі надійшла модифікація з 6/8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам’яті. Вартість цих моделей становить 400 доларів (11 200 гривень) та 504 доларів (14 110 гривень) відповідно.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro GT

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,39 дюйма
    Роздільна здатність: 2340 x 1080 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 855
  • ВідеопроцесорAdreno 640
  • Пам'ятьОперативна: 6/8/12 ГБ
    Вбудована: 128/256/512 ГБ
  • Акумулятор
    3350 мАг
  • Операційна системаAndroid 9 Pie
 

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Теги: Техно Смартфони Lenovo
Джерело: Техно
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