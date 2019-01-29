Усю партію смартфона Lenovo Z5 Pro GT розкупили за півхвилини

Новий флагманський смартфон Lenovo Z5 Pro GT, надійшов у продаж 29 січня, розлетівся за лічені секунди. Продаж стартував о 10:00 в Китаї і вже через 32 секунди усю партію розкупили.

Як повідомляє Gizmochina, Lenovo Z5 Pro GT став доступний для покупки в магазині Jingdong Mall.

Ще до старту продажу флагман отримав 220 000 попередніх замовлень. Тож стає зрозуміло, як він так швидко зник з продажу.

Читайте також: Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24

Чим унікальний. Lenovo Z5 Pro GT став перший в світі смартфон, що працює на новому топовому процесорі Snapdragon 855, а також отримав рекордну для ринку оперативну пам’ять – 12 ГБ.

Однак, у продаж наразі надійшла модифікація з 6/8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам’яті. Вартість цих моделей становить 400 доларів (11 200 гривень) та 504 доларів (14 110 гривень) відповідно.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro GT Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 x 1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 x 1080 пікселів Процесор Snapdragon 855

Snapdragon 855 Відеопроцесор Adreno 640

Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6/8/12 ГБ

Вбудована: 128/256/512 ГБ

Оперативна: 6/8/12 ГБ Вбудована: 128/256/512 ГБ Акумулятор

3350 мАг

Операційна система Android 9 Pie

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно