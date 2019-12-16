В Android 11 з'явиться ідеальний нічний режим

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Повноцінний нічний режим з'явиться на Android 11 / Ілюстративне фото

В Android 10 нічний режим з'явився на системному рівні, але, на жаль, не було функції його автоматичного перемикання. Це при тому, що вона була присутня в ранніх бета-версіях системи. У новому Android 11 цю ситуацію виправили.

Судячи з усього, така функція з'явиться в наступній версії Android. Якщо точніше, то відомо, що вона з'явиться в наступному релізі Android, однак, швидше за все, мовиться про Android 11.

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Нічний режим в Android

Цікаво, що нічний режим Night Light з'явився ще в Android 7.1. Щоправда, працював він зовсім інакше – активувався спеціальний фільтр, який знижував частку синього кольору у підсвічуванні. І цей же режим Night Light в тому числі пропонував функцію автоматичної активації в залежності від часу доби.

У Android 10 від такої реалізації цього режиму вирішили відмовитися через те, що вона спиралася на CalendarAstronomer і використовувала великий шматок коду.

Реалізувати оптимізований автоматичний нічний режим Google вирішила після низки скарг користувачів.

Як активувати Night mode в Android 10

Якщо ви не хочете чекати, коли Google додасть цю функцію – можете скористатися стороннім додатком Automatic Dark Theme for Android 10, який допоможе вам налаштувати темний режим в Android 10.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Android Google
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