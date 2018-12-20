В Apple прокоментували одну із особливостей дизайну iPad Pro 2018

Нові iPad Pro 2018 року мають характерний невеликий вигин. Проте, як виявилося, це зовсім не брак виробництва, принаймні так вважають представники Apple.

Про повідомляє The Verge із посиланням на заяву Apple.

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Справа в тому, що коли користувачі почали отримувати на руки новенькі iPad Pro, представлені Apple в кінці жовтня, деякі з них виявилися злегка вигнутими.



iPad Pro 2018 має характерний вигин корпуса

За словами Apple такий вигин не є браком, це побічний ефект виробничого процесу, він може з'явитися, коли пластмаса і метали охолоджуються. Виробник запевняє, що вигин не стане більше з плином часу, не знизить продуктивність планшета і не погіршить його функціональність.



iPad Pro 2018 отримав тонкий корпус та дуже вузькі рамки навколо дисплея

Відзначимо, представлений в жовтні iPad Pro відрізняється не тільки високою продуктивністю, але і новим дизайном. Він отримав тонкі рамки, а товщина корпусу зовсім невелика. Мабуть, прагнення до рекордної тонкощі і зіграло поганий жарт з Apple.

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