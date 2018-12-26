Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 отримає рекордну кількість модифікацій

Слідом за витоком результатів тестування в бенчмарку відеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 в мережі з'явилася інформація щодо готовності адаптерів від сайту Євразійської економічної комісії. У базі даних регулятора з'явилися перші подробиці про новинку.

Про це повідомляє 4PDA.

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Особливістю майбутнього GPU стала безпрецедентна кількість версій з нестандартним об'ємом пам'яті в декількох десятках різних модифікацій.



NVIDIA GeForce RTX 2060 офіційно зареєстрували на сайті Євразійської економічної комісії

Компанія Gigabyte зареєструвала безліч нестандартних конфігурацій графічного прискорювача. На відміну від уже анонсованих лінійок RTX 2080 і RTX 2070 з фіксованим обсягом відеопам'яті, новинку оснастять 6, 4 і 3 ГБ GDDR6 в залежності від конфігурації. У список майбутніх моделей вендора також увійшли варіанти на базі GDDR5X і GDDR5, націлені на бюджетний сегмент.



NVIDIA GeForce RTX 2060 отримає модифікації із різним об'ємом пам'яті

Детальні технічні характеристики RTX 2060 офіційно ще не опубліковані. Інсайдери ресурсу VideoCardz стверджують, що версії на 3 і 6 ГБ отримають однакові тактові частоти, проте будуть відрізнятися кількістю ядер CUDA. Версія на 4 ГБ отримає збільшену частоту, але меншу ширину шини пам'яті та, ймовірно, займе нішу GTX 1050 Ti.

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Всього виробник зареєстрував 39 різних версій відеоадаптера. У список увійшли як ігрові лінійки AORUS і Gaming OC із заводським розгоном, так і моделі, призначені для компактних корпусів.



NVIDIA GeForce RTX 2060 отримає 39 різних модифікацій

Офіційний анонс лінійки GeForce RTX 2060 запланований на січень 2019 року. Очікувана вартість 6 ГБ новинки на основі відеопам'яті GDDR6 складе 349 доларів (близько 9 600 гривень).

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