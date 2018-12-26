Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 отримає рекордну кількість модифікацій

198 Читать новость на русском
NVIDIA GeForce RTX 2060: характеристики
NVIDIA GeForce RTX 2060: характеристики / Фото з вільних джерел

Слідом за витоком результатів тестування в бенчмарку відеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 в мережі з'явилася інформація щодо готовності адаптерів від сайту Євразійської економічної комісії. У базі даних регулятора з'явилися перші подробиці про новинку.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: NVIDIA готує бюджетну лінійку відеокарт GeForce GTX 2050: деталі

Особливістю майбутнього GPU стала безпрецедентна кількість версій з нестандартним об'ємом пам'яті в декількох десятках різних модифікацій.

NVIDIA GeForce RTX 2060
NVIDIA GeForce RTX 2060 офіційно зареєстрували на сайті Євразійської економічної комісії

Компанія Gigabyte зареєструвала безліч нестандартних конфігурацій графічного прискорювача. На відміну від уже анонсованих лінійок RTX 2080 і RTX 2070 з фіксованим обсягом відеопам'яті, новинку оснастять 6, 4 і 3 ГБ GDDR6 в залежності від конфігурації. У список майбутніх моделей вендора також увійшли варіанти на базі GDDR5X і GDDR5, націлені на бюджетний сегмент.

NVIDIA GeForce RTX 2060
NVIDIA GeForce RTX 2060 отримає модифікації із різним об'ємом пам'яті 

Детальні технічні характеристики RTX 2060 офіційно ще не опубліковані. Інсайдери ресурсу VideoCardz стверджують, що версії на 3 і 6 ГБ отримають однакові тактові частоти, проте будуть відрізнятися кількістю ядер CUDA. Версія на 4 ГБ отримає збільшену частоту, але меншу ширину шини пам'яті та, ймовірно, займе нішу GTX 1050 Ti.

Читайте також: Мобільну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q протестували на продуктивність: результати

Всього виробник зареєстрував 39 різних версій відеоадаптера. У список увійшли як ігрові лінійки AORUS і Gaming OC із заводським розгоном, так і моделі, призначені для компактних корпусів.

NVIDIA GeForce RTX 2060
NVIDIA GeForce RTX 2060 отримає 39 різних модифікацій

Офіційний анонс лінійки GeForce RTX 2060 запланований на січень 2019 року. Очікувана вартість 6 ГБ новинки на основі відеопам'яті GDDR6 складе 349 доларів (близько 9 600 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Відеокарти Ціни NVIDIA
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
сьогодні 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
515
Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
24 грудня 16:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
2211
Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
24 грудня 13:02 Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
1555
Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
23 грудня 20:08 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
5006
Найзахопливіші ігри 2018 року
22 грудня 20:03 Найзахопливіші ігри 2018 року
Михайло Года 1655
Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930
20 грудня 15:06 Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930
764
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук