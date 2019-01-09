Відеокарти NVIDIA GeForce RTX для ноутбуків представили офіційно: характеристики

Компанія NVIDIA на виставці CES 2019 представила не лише довгоочікувану бюджетну відеокарту GeForce RTX 2060. "Зелений" чіпмейкер анонсував лінійку GeForce RTX для ноутбуків: GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 та GeForce RTX 2060.

Про це повідомляє SlashGear.

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Флагманська відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility з теплопакетом (TDP) в 150 Вт отримала 2944 ядра CUDA і 8 ГБ відеопам'яті GDDR6, яка зєднується з GPU по 256-бітній шині. Базова частота роботи новинки – 1380 МГц з розгоном до 1590 МГц в турбо-режимі. Для енергоефективної ревізії Max-Q з теплопакетом 80 Вт ці цифри склали 735 і 1095 МГц відповідно. Пропускна здатність пам'яті аналогічна десктопній версії відеокарти – 14 Гбіт / с.



Відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility представили офіційно

NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobility обладнали 2340 ядрами CUDA і 8 ГБ відеопам'яті GDDR6. Розрядність шини і пропускна здатність пам'яті в порівнянні з топовою моделлю лінійки не змінилися. Штатна частота GPU дорівнює 1215 МГц, в розгоні вона збільшується до 1440 МГц.

У виконанні Max-Q ці цифри відчутно нижче: 885 МГц за замовчуванням і 1185 МГц в Boost-режимі. Теплопакет Mobility-версії відеокарти складе 115 Вт, у виконанні Max-Q він знижується до 80 Вт.



Відеокарти NVIDIA GeForce RTX для ноутбуків передадуть виробникам 29 січня

Молодша модель оновленої лінійки під назвою GeForce RTX 2060 Mobility отримала 1920 ядер CUDA і до 6 ГБ пам'яті GDDR6 в залежності від модифікації. Тактова частота відеоядра – 960 МГц (до 1200 МГц у розгоні). Пропускна здатність пам'яті в 336 Гбіт / с відповідає десктопному варіанту відеоадаптера. TDP новинки – 90 Вт в ревізії Mobility, і 80 Вт в варіанті Max-Q.

Відвантаження мобільних GPU виробникам і OEM-партнерам NVIDIA почнуться вже 29 січня. Ціна новинок наразі не оголошується.

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