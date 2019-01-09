Відеокарти NVIDIA GeForce RTX для ноутбуків представили офіційно: характеристики

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NVIDIA GeForce RTX для ноутбуків представили офіційно: характеристики, ціна
NVIDIA GeForce RTX для ноутбуків представили офіційно: характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія NVIDIA на виставці CES 2019 представила не лише довгоочікувану бюджетну відеокарту GeForce RTX 2060. "Зелений" чіпмейкер анонсував лінійку GeForce RTX для ноутбуків: GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 та GeForce RTX 2060.

Про це повідомляє SlashGear.

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Флагманська відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility з теплопакетом (TDP) в 150 Вт отримала 2944 ядра CUDA і 8 ГБ відеопам'яті GDDR6, яка зєднується з GPU по 256-бітній шині. Базова частота роботи новинки – 1380 МГц з розгоном до 1590 МГц в турбо-режимі. Для енергоефективної ревізії Max-Q з теплопакетом 80 Вт ці цифри склали 735 і 1095 МГц відповідно. Пропускна здатність пам'яті аналогічна десктопній версії відеокарти – 14 Гбіт / с.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility
Відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility представили офіційно

NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobility обладнали 2340 ядрами CUDA і 8 ГБ відеопам'яті GDDR6. Розрядність шини і пропускна здатність пам'яті в порівнянні з топовою моделлю лінійки не змінилися. Штатна частота GPU дорівнює 1215 МГц, в розгоні вона збільшується до 1440 МГц.

У виконанні Max-Q ці цифри відчутно нижче: 885 МГц за замовчуванням і 1185 МГц в Boost-режимі. Теплопакет Mobility-версії відеокарти складе 115 Вт, у виконанні Max-Q він знижується до 80 Вт.

NVIDIA GeForce RTX
Відеокарти NVIDIA GeForce RTX для ноутбуків передадуть виробникам 29 січня

Молодша модель оновленої лінійки під назвою GeForce RTX 2060 Mobility отримала 1920 ядер CUDA і до 6 ГБ пам'яті GDDR6 в залежності від модифікації. Тактова частота відеоядра – 960 МГц (до 1200 МГц у розгоні). Пропускна здатність пам'яті в 336 Гбіт / с відповідає десктопному варіанту відеоадаптера. TDP новинки – 90 Вт в ревізії Mobility, і 80 Вт в варіанті Max-Q.

Відвантаження мобільних GPU виробникам і OEM-партнерам NVIDIA почнуться вже 29 січня. Ціна новинок наразі не оголошується.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти CES 2019 NVIDIA
Джерело: Техно
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