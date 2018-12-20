Windows 10 стане безпечнішою: Microsoft розробила цікаву програму

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Windows 10 стане безпечнішою
Windows 10 стане безпечнішою / unsplash

Ще восени в мережі з'явилася інформація про те, що спеціалісти Microsoft створюють спеціальне ізольоване середовище для запуску підозрілих додатків. Вже 19 грудня редмондці розповіли деталі про нову розробку, розсекретивши її особливості у своєму офіційному блозі.

Про це повідомляє 4PDA.

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Незабаром у Windows 10 з'явиться можливість запускати підозрілі програми в безпечному та ізольованому середовищі. Спочатку функція отримала назву InPrivate Desktop, але потім була перейменована в Windows Sandbox. Вона буде доступна власникам збірки 18301 в версіях Pro та Enterprise.

Windows Sandbox – це невимоглива до ресурсів комп'ютера віртуальна машина, для коректної роботи якої досить двоядерного процесора з підтримкою 64-бітних інструкцій, 4 ГБ оперативної пам'яті і 1 ГБ вільного місця на жорсткому диску. Також потрібно буде включити функцію віртуалізації в BIOS або UEFI материнської плати.

Sandbox
Вікно нової програми Sandbox для Windows 10

За допомогою Sandbox користувач зможе самостійно запустити потенційно небезпечну програму без ризику нашкодити операційній системі або її окремим компонентам.

Крім того, "пісочниця" отримає можливість динамічного створення образу системи з уже встановленою на ПК версії, зможе забезпечити апаратне прискорення у віртуалізованих середовищах і буде оснащена вбудованим планувальником, завдяки якому хост самостійно зможе вирішувати, коли саме потрібно запустити віртуальну машину.

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Теги: Техно Інтернет Кібербезпека Microsoft Windows 10
Джерело: Техно
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