Xiaomi представила легкий у використанні та безпечний браузер Mint

Китайська компанія Xiaomi, представила власний веб-браузер, який отримав назву Mint. Новинка легка в користуванні та добре адаптована під найбільш бюджетні смартфони.

Про це повідомляє Geekon.

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Браузер Mint написаний виключно під операційну систему Android, на якій працюють більшість сервісів Xiaomi та випускаються фірмові смартфони під цим брендом.

Представники команди розробників нової програми від Xiaomi позиціонують свою новинку, як "новий Tor", так як їх браузер має максимальну кількість функцій, що підвищують конфіденційність та анонімність користувачів. Також Xiaomi в своєму анонсі гарантує максимальну безпеку використання Mint, яка обходить шкідливі сайти, настирливі рекламні банери і фішингові посилання, які загрожують розкраданням особистих даних.



Xiaomi Mint обходить нав'язливу рекламу та потенційно небезпечні сайти

Зовні браузер Mint усіма елементами говорить про свою легкість та адаптованість під бюджетники. Дизайн виконаний в стилі останніх версій MIUI – без гострих кутів і з мінімалізмом, що відсилає до оригінального для Android Material Design 2.0.

У браузері також є вбудований нічний режим, управління свайпами і багатозадачність вкладок, які також перемикаються свайпами. До слова, Xiaomi Mint вже зараз можна безкоштовно завантажити з магазину додатків Google Play.

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