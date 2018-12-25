Xiaomi представила нову версію смартфона Poco F1 Armored Edition за доступнішою ціною

25 грудня компанія Xiaomi, як і обіцяла, представила нову більш доступну версію Pocophone F1 Armored Edition. Як відомо, раніше з усіх модифікацій Pocophone F1, лише модель з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті мала версію Armored Edition.

Про це повідомляє Gizmochina.com.

Відтак новинка з кевларовою задньою панеллю Armoured Edition має 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ флеш-пам'яті. Це дало змогу знизити її вартість.

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Нова версія Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition оцінена у 24 тисячі рупій (це близько 340 доларів або 9 500 гривень). Наразі новинку можна буде придбати лише в офіційному магазині компанії Mi.com.

Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition коштує 340 доларів

Щодо інших характеристик, то вони такі, як і в звичайній версії Pocophone F1. Так, діагональ дисплея становить 6,18 дюйма, а роздільна здатність: 2246х1080 точок. Пристрій працює на топовому процесорі Snapdragon 845 з частотою 2,8 ГГц, доповненого рідинною системою охолодження LiquidCool.

Основна камера — здвоєна із сенсорами з роздільною здатністю 12 і 5 Мп. Роздільна здатність селфі-камери — 20 Мп.

Нагадаємо, за три місяці із старту продажів Pocophone F1, Xiaomi продала 700 тисяч пристроїв. Це і не дивно, адже цей смартфон став найдоступнішим пристроєм, оснащеним топовим чіпом Snapdragon 845.

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