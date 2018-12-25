Xiaomi представила нову версію смартфона Poco F1 Armored Edition за доступнішою ціною

335 Читать новость на русском
Нова версія Poco F1 Armored Edition
Нова версія Poco F1 Armored Edition / gizmochina.com

25 грудня компанія Xiaomi, як і обіцяла, представила нову більш доступну версію Pocophone F1 Armored Edition. Як відомо, раніше з усіх модифікацій Pocophone F1, лише модель з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті мала версію Armored Edition.

Про це повідомляє Gizmochina.com.

Відтак новинка з кевларовою задньою панеллю Armoured Edition має 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ флеш-пам'яті. Це дало змогу знизити її вартість.

Читайте також:  Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році

Нова версія Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition оцінена у 24 тисячі рупій (це близько 340 доларів або 9 500 гривень). Наразі новинку можна буде придбати лише в офіційному магазині компанії Mi.com.

Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition

Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition  коштує 340 доларів

Щодо інших характеристик, то вони такі, як і в звичайній версії Pocophone F1. Так, діагональ дисплея становить 6,18 дюйма, а роздільна здатність: 2246х1080 точок. Пристрій працює на топовому процесорі Snapdragon 845 з частотою 2,8 ГГц, доповненого рідинною системою охолодження LiquidCool.

Основна камера — здвоєна із сенсорами з роздільною здатністю 12 і 5 Мп. Роздільна здатність селфі-камери — 20 Мп.

Нагадаємо, за три місяці із старту продажів Pocophone F1, Xiaomi продала 700 тисяч пристроїв. Це і не дивно, адже цей смартфон став найдоступнішим пристроєм, оснащеним топовим чіпом Snapdragon 845.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Xiaomi Poco
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
24 грудня 16:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
1833
Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
23 грудня 20:08 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
4672
Найзахопливіші ігри 2018 року
22 грудня 20:03 Найзахопливіші ігри 2018 року
Михайло Года 1499
Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930
20 грудня 15:06 Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930
694
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
18 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
3046
Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
18 грудня 19:06 Lenovo представила бюджетний смартфон Lenovo Z5s: характеристики та ціна
1929
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук