Xiaomi представила свою найдешевшу телеприставку – Mi Box 4 SE

Компанія Xiaomi представила телевізійну приставку Mi Box 4 SE. Девайс працює під управлінням операційної системи Android і став найдоступнішою моделлю в лінійці виробника.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Xiaomi Mi Box 4 SE побудована на базі 4-ядерного процесора з графікою Mali-400, має 1 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 4 ГБ. З таким "залізом" приставка підтримує виведення зображення в роздільній здатності Full HD.



Xiaomi Mi Box 4 SE працює під управлінням операційної системи Android

Працює пристрій на фірмовій прошивці PatchWall, яку використовують в смарт-телевізорах Xiaomi. Окрім того, передбачена підтримка голосового управління.

Всі порти розташувалися на одній стороні: живлення, повнорозмірний HDMI, USB і AV. Наявність USB дозволяє підключати до приставки зовнішні накопичувачі для перегляду фільмів та фото. Контент також можна запускати через стрімінгові сервіси.



Xiaomi Mi Box 4 SE має вихід для зовнішніх накопичувачів

Телеприставка надійде в продаж 11 січня і коштуватиме 28 доларів (близько 800 гривень).

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