З’явились нові дані про операційну систему Huawei

Китайська компанія Huawei вже працює над створенням власної операційної системи. За задумом вона має замінити Android.

Цю інформацію підтвердив віце-президент підрозділу мобільних пристроїв Huawei Брюс Лі у китайській соцмережі Weibo, повідомляє GizmoChina.

У коментарях Лі додав, що операційна система перебуває "на стадії розробки".

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За чутками, нова операційна система може отримати назву Kirin OS, як і процесори, що лежать в основі фірмових смартфонів виробника. Вважається, що програмна платформа, про яку йде мова, буде побудована на базі Linux.

Нову операційну систему від Huawei мають презентувати влітку цього року.

Нагадаємо, раніше директор компанії Huawei Лао Ло заявив, що компанія може випустити власного конкурента операційній системі Android. За його словами, фірмова платформа не обмежуватиметься підтримкою лише мобільних пристроїв.

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