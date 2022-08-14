Незрозуміло, чи це тиск, чи завчений текст, – дружина "Редіса" про стан поранених в Оленівці
російські окупанти здійснили теракт в колонії окупованої Оленівки, де масово вбили та поранили українських полонених. Рідні українських бійців не мають перевіреної інформації про стан поранених в Оленівці.
Червоний Хрест не отримав доступ до поранених полонених
Катерина Прокопенко, дружина командира полку захисників Маріуполя Дениса Прокопенка, в інтерв'ю 24 каналу розповіла про те, що немає даних про те, в якому стані потерпілі після теракту в Оленівці.
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За словами Прокопенко, інформацію про стан потерпілих подавали тільки російські пропагандисти, яким не можна довіряти.
Ми лише бачили з усіх цих пропагандистських відео, що вони як під копірку відповідають одне й те саме, і незрозуміло, чи це відбувається під тиском, чи це завчений текст, чи вони і справді так вважають,
– сказала дружина "Редіса".
Прокопенко зазначила, що Червоний Хрест не отримав доступ до полонених, а "віри окупантам теж нема".
"Тому все дуже важко і дуже складно. Увесь цей час ми постійно у переживаннях. Незрозуміло нічого", – додала вона.
Ганна Науменко, наречена командира 1 роти 1 батальйону Дмитра Данілова, зазначила, що родини захисників "Азовсталі" обмежені інформаційно.
Вся інформація, яка є, – вона з однієї сторони (російської – 24 канал). Тому, на жаль, перевірити щось поки не є можливим,
– сказала вона.
Що відомо про теракт в Оленівці
- російські військові здійснили теракт в колонії в окупованій Оленівці, що в Донецькій області. Саме в Оленівці росіяни утримували українських військовополонених, які в середині травня вийшли з "Азовсталі".
- В Офісі генпрокурора повідомляли, що внаслідок теракту загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. За даними Associated Press, загинуло 53 людини.
- У розвідці повідомили, що за теракт відповідальні найманці з ПВК "Вагнера".
- У ГУР МО заявили, що теракт в колонії – не випадковість. Про це свідчить те, що 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, щоб перевірити умови утримання військовополонених. Також унаслідок теракту не постраждали працівники колонії та будівлі поблизу.
- За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю. Для вбивства росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ-А "Джміль".
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