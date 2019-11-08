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      Терористи Безлер та Іванников змінили прізвища і живуть в окупованому Криму і РФ, – Bellingcat

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      Ігор Безлер
      Ігор Безлер / ord-ua.com

      Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat встановила нові імена двох відомих бойовиків так званих "ЛДНР" – Ігоря Безлера та Олега Іванникова. Журналісти відшукали їхні сліди в окупованому Криму та Росії.

      При цьому їх не внесли в базу даних платників податків Росії, оскільки у них немає ідентифікаційного номера. Про це повідомляється на сайті Bellingcat.

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      Безлер живе із паспортом на ім'я "Ігор Миколайович Береговий", дата народження – 30 грудень 1965 року. У Іванникова тепер паспорт на ім'я "Андрій Лаптєв".


      Паспортні дані Безлера / Bellingcat

      У паспортному столі Москви створювали ідентифікаційні дані для "Лаптєва" і "Берегового" одночасно (номер паспорта Безлера - 4513078492, номер Іванникова - 4513078464).


      Паспортні дані Іванникова / Bellingcat

      Безлер з жовтня 2014 року перебуває в окупованому Сімферополі. Про Іваннікова відомо, що він знаходиться на території Росії. Обидва бойовики – офіцери Головного розвідувального правління РФ.


      Олег Іванников / bellingcat.com

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      Що відомо про Безлера та Іванникова?Офіцер ГРУ Іванніков в Україні оголошений в розшук. Він брав участь у перекиданні "Бука", що збив літак рейсу MH-17. Раніше він був міністром оборони невизнаної Південної Осетії і одним із кураторів найманців Путіна – ПВК "Вагнер".

      Безлер (на прізвисько "Біс") керував горлівськими бойовиками з весни по осінь 2014 року. 1 листопада 2014 року один із ватажків бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що Безлер "подав у відставку і пішов у запас, на Кримському півострові". За день до цього Генеральна прокуратура України звинуватила Безлера і Гіркіна в умисних вбивствах і тортурах.

      Влітку минулого року Безлер приїжджав на окуповану частину Донбасу, про що свідчили його фото у соцмережах.

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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Проросійські бойовики Війна на Донбасі Анексія Криму Тероризм Україна – Росія
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