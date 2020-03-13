Тести на коронавірус в Україні, відкриття магазинів Apple у Китаї – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 13 березня – колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун порахувала, що в Україні провели 43 тести на коронавірус. Однак в інших країнах ця цифра у сотні, а інколи й тисячі раз більша. Тести на виявлення смертельного захворювання є лише у 8 містах України. У Китаї компанія Apple знову відкрила свої 42 магазини. Вони місяць були зачинені через епідемію.
Також у випуску:
На презентацію Національної платформи примирення і єдності Сергія Сивохи увірвались молодики з "Нацкорпусу" та влаштували штовханину.
Міністр фінансів Ігор Уманський обіцяв позитивні зміни у співпраці з МВФ.
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