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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Тести на коронавірус в Україні, відкриття магазинів Apple у Китаї – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 13 березня – колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун порахувала, що в Україні провели 43 тести на коронавірус. Однак в інших країнах ця цифра у сотні, а інколи й тисячі раз більша. Тести на виявлення смертельного захворювання є лише у 8 містах України. У Китаї компанія Apple знову відкрила свої 42 магазини. Вони місяць були зачинені через епідемію.

      Також у випуску:

      На презентацію Національної платформи примирення і єдності Сергія Сивохи увірвались молодики з "Нацкорпусу" та влаштували штовханину. 

      Міністр фінансів Ігор Уманський обіцяв позитивні зміни у співпраці з МВФ.

      Зеленський розглядає введення надзвичайного стану в Україні, – Гончаренко
      13 березня
      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Китай Гуд найт Юкрейн
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      Новини за 13 березня
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