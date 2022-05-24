Тільки в одному випадку: Зеленський пояснив, чи можлива зустріч з Путіним
Джерело:ОП
Володимир Зеленський пояснив, що він готовий зустрітись та провести перемовини з Володимиром Путіним. У президента України є одна умова щодо цього.
Відповідну інформацію Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів під час виступу в Українському домі в Давосі. Це трапилось 23 травня – на 89 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Зеленський назвав умову, за якої готовий говорити з Путіним
Володимир Зеленський розповів, що він готовий зустрітись з Володимиром Путіним. Проте тільки тоді, коли обговорюватиметься завершення війни.
Адже припинення війни, яку Росія почала проти України, не відбудеться без зустрічі з президентом Росії. Все тому, що в них така структура ухвалення рішень в державі, – без Путіна нічого не вирішується.
Володимир Зеленський додав, що після всього, що росіяни зробили в Україні великих бажань до цих зустрічей точно немає. Також пояснив, що він не має та не матиме великого бажання зустрічатись і з посередниками.
Тому я не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким із Росії, крім як з президентом Росії. І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити,
– пояснив Зеленський.
Додав, що будь-яка війна завершується дипломатією. Додав також, що для українців війна завершиться також і стражданнями багатьох сімей, і втратою великої кількості людей, великими втратами рідних та близьких, а також буде трагедією батьків, які пережили своїх дітей.Зверніть увагу! 21 травня Володимир Зеленський пояснював під час інтерв'ю, що війна закінчиться за столом переговорів, а її підсумки будуть оформлені дипломатично. Президент України запевнив, що мета розмови з Володимиром Путіним залежатиме від часу її проведення.
Останні заяви президента України про війну
- Володимир Зеленський розповів, що найближчі тижні війни будуть складними. Президент пояснив, що десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються укріпити позиції. Додав, що в нас немає жодної альтернативи, крім як боротись й перемогти. Бо це наша земля та наші люди.
- Під час вечірнього звернення 23 травня Зеленський пояснив, що російські окупанти на Донбасі намагаються знищити буквально усе живе. У Бахмуті, Попасній, Сєвєродонецьку окупанти зосередили найбільшу активність – влаштували там бійню.
- Верховний Головнокомандувач Збройних сил України звернувся до мирних людей в тилу. Президент зауважив, що вони також можуть допомогти пришвидшити перемогу України над Росією.
- Зокрема допомагати армії, захищати потреби нашої держави на всіх міжнародних майданчиках, до яких є доступ, у спілкуванні з іноземними журналістами, навіть просто з вашими друзями та знайомими за кордоном. Адже кожен голос має значення.
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