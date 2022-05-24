Тільки в одному випадку: Зеленський пояснив, чи можлива зустріч з Путіним

Володимир Зеленський пояснив, що він готовий зустрітись та провести перемовини з Володимиром Путіним. У президента України є одна умова щодо цього.

Відповідну інформацію Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів під час виступу в Українському домі в Давосі. Це трапилось 23 травня – на 89 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський назвав умову, за якої готовий говорити з Путіним

Володимир Зеленський розповів, що він готовий зустрітись з Володимиром Путіним. Проте тільки тоді, коли обговорюватиметься завершення війни.

Адже припинення війни, яку Росія почала проти України, не відбудеться без зустрічі з президентом Росії. Все тому, що в них така структура ухвалення рішень в державі, – без Путіна нічого не вирішується.

Володимир Зеленський додав, що після всього, що росіяни зробили в Україні великих бажань до цих зустрічей точно немає. Також пояснив, що він не має та не матиме великого бажання зустрічатись і з посередниками.

Тому я не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким із Росії, крім як з президентом Росії. І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити,

– пояснив Зеленський.

Додав, що будь-яка війна завершується дипломатією. Додав також, що для українців війна завершиться також і стражданнями багатьох сімей, і втратою великої кількості людей, великими втратами рідних та близьких, а також буде трагедією батьків, які пережили своїх дітей.

Останні заяви президента України про війну

Володимир Зеленський розповів, що найближчі тижні війни будуть складними. Президент пояснив, що десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються укріпити позиції. Додав, що в нас немає жодної альтернативи, крім як боротись й перемогти. Бо це наша земля та наші люди.

Під час вечірнього звернення 23 травня Зеленський пояснив, що російські окупанти на Донбасі намагаються знищити буквально усе живе. У Бахмуті, Попасній, Сєвєродонецьку окупанти зосередили найбільшу активність – влаштували там бійню.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України звернувся до мирних людей в тилу. Президент зауважив, що вони також можуть допомогти пришвидшити перемогу України над Росією.

Зокрема допомагати армії, захищати потреби нашої держави на всіх міжнародних майданчиках, до яких є доступ, у спілкуванні з іноземними журналістами, навіть просто з вашими друзями та знайомими за кордоном. Адже кожен голос має значення.

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