Обговорять альтернативний проєкт реалізації мінських угод, – Тизенгаузен про візит Меркель
Джерело:24 канал
Німецька канцлерка Ангела Меркель планує свій візит в Україну. Безумовно на ньому зокрема обговорюватимуть безпеку та війну на Сході.
Адже Меркель брала участь у розробці мінських домовленостей. Про це в ефірі на 24 каналі відзначив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.
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Меркель і Зеленський обговорять безпекову ситуацію
За його словами, річ у тому, що умовно альтернативний процес кластерів вже запустили. Мовиться про реалізацію мінських домовленостей, але не в тій послідовності і не в тому комплексі, в яких документ прописали.
Тому я думаю, що, можливо, обговорюватимуть (Меркель і Зеленський – 24 канал) якийсь альтернативний проєкт політичної реалізації мінських домовленостей,
– наголосив Тизенгаузен.
Він зазначив, що для відповідної дискусії достатньо і мінської групи, і нормандського формату.
Тизенгаузен: Позиція Росії є неприйнятною
Позиція Росії (спочатку вибори, потім – контроль над кордоном), як наголосив експерт, є зовсім неприйнятною. "З такою позицією проукраїнські позиції фізично не зможуть брати участь у виборах на окупованих територій", – він додав.Відзначимо! Мінські домовленості не працюють через те, що Росія не хоче виконувати свою частину обов'язків. Представники держави-агресора системно блокують перемовини та висувають свої умови.
Зустріч Меркель і Зеленського: що відомо
- Канцлерка Німеччини приїде в Україну, щоб зустрітись із Зеленським, 22 серпня 2021 року.
- За словами політологів, це буде прощальний візит Меркель перед обранням на посаду канцлера нової людини.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що німецька дипломатка їде в Україну, адже відчуває провину за російський газопровід "Північний потік-2".
Експерт сказав, чому Меркель їде в Україну: дивіться відео