Відразу 3 фактори, – у ТКГ назвали причини загострення на Донбасі
12 серпня 2021 , 14:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У ТКГ заявили, що на загострення ситуації на Донбасі вплинули відразу 3 фактори: геополітичний, внутрішньоросійський та військовий. Зокрема, окупанти бояться напередодні візиту Володимира Зеленського до США.
Представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що країна-агресор використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор. Окрім того, Росія намагається шляхом шантажу впливати на геополітику.
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Що вплинуло на загострення на Донбасі
- Геополітичний. Зокрема, майбутні зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом та Ангелою Меркель. За словами Гармаша, ще навесні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що зближення України з НАТО загострить ситуацію на Донбасі.
- Внутрішньоросійський. Країна-агресор намагається мобілізувати путінський електрорат напередодні виборів. Зокрема, мовиться про жителів окупованих територій.
- Військовий. На окупованих територіях Донбасу зростає рівень невдоволення серед населення. Бойовики блокують КПВВ, тому люди, зокрема, не можуть отримувати пенсії. За словами Гармаша, окупанти "використовують терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій".
Загострення на Донбасі: останні новини
- У серпні 2021 року ситуація на Донбасі ускладнилася.
- Зокрема, упродовж доби 10 серпня 16 разів окупанти порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів 3 українських захисників отримали поранення. Згодом один герой помер у лікарні.
- Бойовики 11 серпня обстріляли Новоселівку-2 на Донеччині. Жертвою став 86-річний місцевий житель. В Офісі генпрокурора повідомили, що бойовики відкрили вогонь зі заборонених артилерійських систем 122-го калібру.