Торгова війна між США та Китаєм: країни на порозі історичної угоди

Економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу заявив про "шалений" прогрес у переговорах з Китаєм, зазначивши, що дві країни стоять на порозі "історичної" угоди.

За словами Кадлоу, Китай висловив готовність зробити крок на зустріч ключових структурних змін для запобігання крадіжок інтелектуальної власності – це питання було каменем спотикання у переговорах двох країн.

Читайте також: Перший у світі горизонтальний хмарочос добудовують у Китаї: вражаючі фото

Минулий тиждень був фантастичним. Ми зробили великий крок вперед у питаннях нетарифних обмежень, а також мит на різні види сировинних товарів, включаючи соєві боби, енергоносії і яловичину,

– заявив радник Білого дому у інтерв'ю телеканалу CNBC.

Кадлоу наголосив, що прогрес у переговорах між країнами шалений. Наразі у США очікують на те, що скаже голова КНР Сі Цзіньпін.

Зазначається, що Пекін пообіцяв суттєво скоротити субсидії держкомпаніям, а також розкривати інформацію про інтервенції Народного банку КНР на валютному ринку.

Кадлоу додав, що президент США Дональд Трамп і Сі Цзіньпін проведуть зустріч у березні в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго. Міністр фінансів США Стівен Мнучін, який виступав на CNBC слідом за Кадлоу, заявив, що Вашингтон і Пекін наближаються до підписання торговельної угоди.

Угоди наразі поки не досягнуто, проте ми домоглися істотного прогресу. Нам все ще належить багато роботи, і ми сподіваємося просунутися вперед,

– сказав він.

Додамо, що напередодні торговий представник США Роберт Лайтхайзер також заявив про істотний прогрес в переговорах з Китаєм.

Минулого тижня Трамп повідомив у своєму Twitter, що відкладе підвищення мит на товари китайського експорту, призначене на 1 березня, оскільки спостерігає "значний прогрес" у торгових переговорах з Китаєм. Він також натякнув, що торговельна угода може бути підписана на особистій зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, яка відбудеться в кінці березня у Флориді.

Що відбувається між США та Китаєм?Країни перебувають у затяжній торговій суперечці. Минулого року США та Китай почали торгову війну і ввели один проти одного мита на більш ніж 350 мільярдів доларів. Білий дім вимагає від Пекіна припинити крадіжку американської інтелектуальної власності і вжити заходів зі скорочення дефіциту в торгівлі з США. У січні Китай пообіцяв збільшити закупівлі американських товарів. На початку лютого країни заявили про прогрес у переговорах.



У своєму зверненні до конгресу Трамп заявляв, що нова угода з Китаєм "повинна включати реальні структурні зміни, щоб покласти край недобросовісної торгової практики, зменшити хронічний торговий дефіцит і захистити американські робочі місця".