Більш радикальний ніж Байден: чим Трамп як президент може бути вигідним для України

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що дав би жорстку відсіч Росії, якби путінські війська вдерлися в Україну під час його правління. Ця позиція значно відрізняється від політики нинішнього глави США Джо Байдена.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що Трамп вміє робити епатажні заяви. Він додав, що експрезидент США також говорив про атаки по Пекіну, якби Китай вдерся у Тайвань.

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"Він більш радикальний ніж Байден. За часів Трампа контрабандних суден було сорок, а зараз двісті", – висловився він.

Рішучі заяви партнерів України

На думку політтехнолога, без радикальних рішень зі сторони світових лідерів у міжнародній політиці, а саме Сполучених Штатів Америки, Росією не вдасться перемогти.

Зараз все дуже змінилося. Владімір Путін відчуває силу та часто робить заяви про начебто нелегітимність президента України. Якщо згадати кінець 2022 року, то Путін сидів у бункері та пропускав усі публічні звернення,

– наголосив Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен зауважив, що у суспільстві частково змінилось ставлення до західних партнерів України. Людям бракує рішучості від політиків.

Я завжди вдячний за будь-яку підтримку партнерів для України. Проте, якщо вони намагаються спричинити замороження конфлікту (у війні проти Росії – 24 Канал), нехай скажуть прямо,

– підкреслив він.

Гучні заяви Дональда Трампа