Більш радикальний ніж Байден: чим Трамп як президент може бути вигідним для України
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що дав би жорстку відсіч Росії, якби путінські війська вдерлися в Україну під час його правління. Ця позиція значно відрізняється від політики нинішнього глави США Джо Байдена.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що Трамп вміє робити епатажні заяви. Він додав, що експрезидент США також говорив про атаки по Пекіну, якби Китай вдерся у Тайвань.
Дивіться також Сі відмовився від прямих постачань зброї Росії через дзвінок Байдена у 2022 році, – WP
"Він більш радикальний ніж Байден. За часів Трампа контрабандних суден було сорок, а зараз двісті", – висловився він.
Рішучі заяви партнерів України
На думку політтехнолога, без радикальних рішень зі сторони світових лідерів у міжнародній політиці, а саме Сполучених Штатів Америки, Росією не вдасться перемогти.
Зараз все дуже змінилося. Владімір Путін відчуває силу та часто робить заяви про начебто нелегітимність президента України. Якщо згадати кінець 2022 року, то Путін сидів у бункері та пропускав усі публічні звернення,
– наголосив Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен зауважив, що у суспільстві частково змінилось ставлення до західних партнерів України. Людям бракує рішучості від політиків.
Я завжди вдячний за будь-яку підтримку партнерів для України. Проте, якщо вони намагаються спричинити замороження конфлікту (у війні проти Росії – 24 Канал), нехай скажуть прямо,
– підкреслив він.
Гучні заяви Дональда Трампа
- Кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа освистали на з'їзді Лібертаріанської партії після того, як він назвав свого опонента Джо Байдена "тираном". Колишнього президента США неодноразово освистували під час його виступу 25 травня.
- Американські ЗМІ оприлюднили можливі деталі плану Дональда Трампа щодо війни в Україні. Згідно з планом, США продовжать допомагати Україні, якщо Київ погодиться на переговори з Москвою, при цьому дозволивши Україні наполягати на поверненні всіх територій. У разі підписання мирної угоди, яку прийме Україна, США можуть скасувати санкції проти Росії.
- Дональд Трамп, ймовірно, не відмовиться від підтримки України, якщо переможе на президентських виборах у США в листопаді 2024 року. У ЗМІ зазначають, що Трамп пристосувався до проукраїнських настроїв, які з'явилися всередині Республіканської партії.