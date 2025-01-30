Трамп дав дивну відповідь на питання, чи говорив він з Путіним

Президент США Дональд Трамп натякнув, що, ймовірно, вже говорив з очільником Кремля Владіміром Путіним. Однак ця розмова не стосувалася авіакатастрофи у Вашингтоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Трампа у четвер, 30 січня.

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Чи була розмова Трампа та Путіна

Один з журналістів запитав у Дональда Трампа, чи президент США вже говорив з Владіміром Путіним щодо авіакатастрофи, яка сталася 29 січня.

Я не говорив, ні... Не про це,

– відповів Трамп.

Варто зазначити, що після цієї неоднозначної відповіді президента США низка ЗМІ, зокрема російських пропагандистських, написала, що Путін та Трамп дійсно провели розмову.

Раніше стало відомо, що на борту пасажирського літака, який розбився в США, перебували зокрема росіяни. Дональд Трамп додав, що в літаку також були громадяни інших країн, однак ця інформація буде озвучена пізніше.

Довідка. За даними ЗМІ, на борту пасажирського літака мало перебувати 60 пасажирів та 4 члени екіпажу, а у військовому гвинтокрилі – 3 військових. Згодом стало відомо, що на борту літака могло перебувати до 14 російських фігуристів, їх батьки та тренери.

Президент США також заявляв, що внаслідок авіакатастрофи поблизу Вашингтона ніхто не вижив. За його словами, масштабна пошуково-рятувальна операція тривала протягом усієї ночі. Рятувальники використовували усі наявні ресурси, а Федеральна армія місцевого штату, зокрема й берегова охорона США, "виконали феноменальну роботу". Трамп додав, що наразі робота перейшла до місії з відновлення.

Зверніть увагу! Все, що відомо про зіткнення пасажирського літака та військового гелікоптера у США, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп та Владімір Путін сигналізували, що найближчим часом проведуть телефонну розмову. Зазначається, що напередодні цієї очікуваної розмови обидві сторони відстоюють свої позиції.

Кремлівський диктатор Владімір Путін заявляв, що Росія готова до переговорів щодо України. Втім, за його словами, рішення Володимира Зеленського про заборону діалогу з Росією нібито робить нелегітимними можливі переговори.