Розуміє, що може програти: кому Трамп адресує скандальні заяви щодо війни в Україні

Дональд Трамп, за інсайдерською інформацією західних ЗМІ, нібито хоче, щоб Україні відмовилась від своїх територій, які окуповані Росією. Проте офіційно в експрезидента не підтверджують ці припущення.

Лідер Республіканської партії по 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що ці заяви Трампа суперечать думці 64% американців, які підтримують Україну до її повної перемоги у війні з Росією. А також наративи експрезидента США конфліктують з двопартійною підтримкою Києва в Конгресі, адже більшість республіканців за Україну.

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Не хоче втрачати голоси виборців

Також експрезидент має небагато шансів перемогти, адже його перевага у голосах з Джозефом Байденом нині складає 3 – 4%.

Трамп просуває такі тезиси, тому що хоче перемогти на президентських виборах. Від 10 до 15 мільйонів його виборців не хочуть мати Україну та Ізраїль в переліку пріоритетів. Щоб не втрачати їх, Трамп або мовчить з приводу певних питань зовнішньої політики, або говорить речі, які подобаються цій групі його виборців,

– зазначив Пінкус.

Пріоритети цих виборців Трампа розподіляються так:

нелегальна міграція в США;

інфляція, яка знову пішла в гору;

зростання рівня злочинності;

криза в системі освіти.

В США немає диктатури

У Дональда Трампа два типи виборців, які його підтримують. Ядро – це євангелісти. В США їх приблизно 90 мільйонів, які цілком на боці України. Їхній керівник Ліндсі Грем нещодавно був в Києві. А цільові його виборці, для яких війна в Україні не є пріоритетною, є споживачам заяв Трампа щодо можливих поступок Києвом своїх територій.

Водночас Трамп за часів свого президентства був проти "Північного потоку-2", він боровся "нафтодоларми", які, як він говорив, є "киснем Владіміра Путіна". Він зробив відповідні кроки, які знизили ціну за барель нафти зі 120 до 40 доларів. Для цього він після своєї інавгурації поїхав до Саудівської Аравії, а не за традицією до Великої Британії. Тому, за словами Пінкуса, судити Трампа потрібно відповідно до його вчинків.

Неважливо, хто буде президентом, тому що в США немає диктатури. В країні три незалежних гілки влади, які не дозволять будь-кому, хто посідає крісло президента, діяти як диктатор,

– зауважив лідер Республіканської партії по 45 округу Нью-Йорка.

Україна – частина тіла Сполучених Штатів, вона це довела, коли в центрі Європу веде боротьбу з варварами та зупинила їхнє просування. Тому, за його словами, американці, які до лютого 2024 року нічого не знали про Україну, сьогодні цілком її підтримують.

"Не варто звертати уваги на слова Трампа. Він розуміє, що може програти президентські вибори, і для нього кожний голос цінний. Водночас мільйони американців підтримують Трампа, проте їм не подобається його риторика щодо України", – наголосив Борис Пінкус.

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