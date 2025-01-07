Вже не 24 години: Трамп сказав, коли сподівається завершити війну в Україні

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії неодноразово казав, що здатен завершити війну в Україні за 24 години. Республіканець підкреслював, що у нього хороші стосунки і з Зеленським, і з Путіним. Мовляв, він примусить сісти їх за стіл переговорів. Втім, після перемоги на виборах риторика політика зазнала змін. Він більше не такий впевнений.

Так, спершу Трамп визнав, що закінчити війну в Україні буде набагато складніше, ніж йому здавалося. Під час свого виступу 7 січня новообраний президент США зробив нову заяву щодо термінів закінчення бойових дій, передає 24 Канал із посиланням на PBS News.

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Коли Трамп розраховує досягти миру в Україні

Я сподіваюся, за шість місяців все вдасться. Ну, можливо, трохи раніше. Росія втрачає дуже багато молодих людей, так само й Україна. Це взагалі не мало розпочатися. Така війна взагалі не мала статися,

– сказав під час виступу Трамп.

Політик звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона "спровокувала війну в Україні". Республіканець заявив, що, мовляв, Росія напала на Україну, бо побачила, що адміністрація Байдена – "некомпетентна" і не знає, що робить.

"Але ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія", – зазначив Трамп.

Республіканець спрогнозував подальше загострення війни Росії в Україні.

Крім того, Трамп заявив, що, буцімто, війна розпочалася, бо Байден сказав, що Україна може вступити до НАТО. Цим самим чинний президент США порушив інтереси Росії, яка упродовж років виступала проти впливу Альянсу на Україну.

Політик вказав, що руки Росії розв'язало і хаотичне виведення військ з Афганістану. Він запевнив, що США відтепер діятимуть впевнено у глобальних викликах.

Також Трамп прокоментував свою майбутню зустріч із Путіним. Він сказав, що не вважає доцільним зустрічатися з главою Кремля до 20 січня, коли відбудеться інавгурація.

Нагадаємо, що спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог щодо війни в Україні відклав свій візит до Києва. Наразі сторони працюють над визначенням нових часових рамок.

Глава МЗС України заявив, що країна рада всім візитам американських представників та очікує їх після інавгурації нового президента США.