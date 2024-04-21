На початку квітня ЗМІ писали, що мирна ініціатива Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про те, що знає, як завершити війну в Україні за 24 години, полягає у відмові Києва від окупованих територій на користь Росії. Президент Зеленський розповів, що він думає про ці повідомлення у медіа.

Глава держави назвав ці наративи у ЗМІ "чутками", в які він не вірить.

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Реакція Зеленського

Після того, як The Washington Post випустило статтю, в якій йшлося про те, що план Трампа по Україні полягає у тому, щоб змусити її визнати за Кремлем Донбас і Крим, радник експрезидента заявив, що це не відповідає дійсності.

А Володимир Зеленський, коментуючи матеріал, наголосив, що коли план Трампа передбачає відмову від територій, "то це дуже примітивна ідея".

Втім, зараз риторика американського політика трохи змінилася. Нещодавно він наголосив на тому, що для США важливе українське виживання. Експрезидент закликав Європу збільшити фінансування підтримки Україні..

Крім того, зазначається, що саме він дав "зелене світло" республіканцям з Палати представників для ухвалення допомоги України.

Тому на тлі чуток, що у разі переобрання Трамп почне тиснути на Україну, аби вона відмовилася від земель в обмін на припинення війни, Зеленський заявив, що не вірить у це.

Крім того, глава держави має сумніви, що на це піде сам Путін. Зеленський підкреслив, що очільнику Кремля не можна довіряти. Тому стратегія завершення війни має базуватися не на словах російського диктатора, а на чомусь "дуже конкретному".

Президент висловив упевненість, що і демократи, і республіканці зацікавлені у тому, щоб Україна була незалежною, суверенною та демократичною.

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