Трамп і Путін зустрічаються без свідків, і ніхто не знає, про що вони розмовляють, – Яковина

У 2013 році Дональд Трамп був у Москві на таємній зустрічі з працівниками адміністрації президента РФ, генералами та олігархами. За збігом, мабуть, обставин, незабаром після цього він почав активно говорити про свою участь у виборах президента США.

Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

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А у 2015 році, як додав журналіст, бізнес-партнер Трампа Фелікс Сейтер писав адвокату Трампа Коену: "Наш хлопчина може стати президентом США. Посприяємо. Я зроблю так, що вся команда Путіна займеться цим". Наступного 2016 року під час передвиборчої кампанії російські спецслужби активно працювали на користь Трампа, та й сам він публічно просив Путіна допомогти знайти у пошті Хіларі Клінтон листи з компроматом. За збігом, мабуть, обставин наступного дня після промови з таким проханням хтось намагався пошту Хіларі зламати.



Трамп публічно просив Путіна допомогти знайти у пошті Хіларі Клінтон листи з компроматом

Оглядач також зазначив, що у 2017 році ФБР почало розслідування діяльності радника з національної безпеки Майкла Флінна, який їздив до Москви і отримував гроші від росіян за участь у різних заходах. Трамп вимагає від директора ФБР Комі припинити слідство, а згодом звільняє того через відмову. Невдовзі кличе до себе посла Росії в США Сергія Кисляка і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про що вони говорили – невідомо, однак фото свідчать, що їм було дуже весело, наче вони щось святкували,

– сказав Яковина.

І додав: "ФБР почало таємну операцію щодо Трампа, адже переконалося: з президентом щось не так".



Лавров, Трамп, Кисляк. "Фото свідчать, що їм було дуже весело", – Яковина

І от Конгрес призначив Роберта Мюллера спеціальним прокурором з питань зв'язків Трампа і Росії".

Ми не знаємо всього, але точно знаємо, що Трамп і Путін час від часу зустрічаються без свідків. На великих самітах у останній день зазвичай є звана вечеря, на яку пресу не пускають. У Гамбурзі 2017 та Буенос-Айресі 2018 президенти зустрічалися, а перемовини в Хельсінкі досі свіжі в пам'яті, адже Трамп виглядав просто ганебно,

– наголосив журналіст.

Але чи завершилося слідство, які його результати – ніхто не знає. Тим часом сам Трамп на питання "чи співпрацювали ви коли-небудь з Росією" відповідає охоче та багатослівно, але говорить про що завгодно, тільки не "так" чи "ні". "Висновки робіть самостійно", – підсумував Іван Яковина.

Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Скажений світ" від 14 січня 2018