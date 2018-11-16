Трамп звинуватив Демократичну партію у змові з Росією
Очільник Білого дому Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію у змові з Росією, а корпорації Facebook, Google та Twitter у сприянні цьому.
Про це він написав у своєму Twitter.
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Трам також обурився, що Федеральне бюро розслідувань досі не вилучило сервер у Національного комітету Демократичної партії.
Єдина "змова" полягає в тому, що це зробили демократи з Росією та багатьма іншими. Чому ФБР не вилучив Сервер з DNC? Вони досі цього не зробили. Перевірте, наскільки упередженою є Facebook, Google та Twitter на користь демократів. Це справжня змова,
– наголосив президент США.
Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп сказав, що його адміністрація відповість на запитання слідству про ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року.
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