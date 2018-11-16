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      Трамп звинуватив Демократичну партію у змові з Росією

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Очільник Білого дому Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію у змові з Росією, а корпорації Facebook, Google та Twitter у сприянні цьому.

      Про це він написав у своєму Twitter.

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      Трам також обурився, що Федеральне бюро розслідувань досі не вилучило сервер у Національного комітету Демократичної партії.

      Єдина "змова" полягає в тому, що це зробили демократи з Росією та багатьма іншими. Чому ФБР не вилучив Сервер з DNC? Вони досі цього не зробили. Перевірте, наскільки упередженою є Facebook, Google та Twitter на користь демократів. Це справжня змова,
      –  наголосив президент США.

      Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп сказав, що його адміністрація відповість на запитання слідству про ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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