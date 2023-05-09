Трампа визнали винним у справі про спробу згвалтування

Суд у США визнав колишнього президента Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керрол.

Трам має виплатити компенсацію в розмірі 2 мільйонів доларів Керролл. У США суд визнав Трампа винним й у справі про наклеп за позовом, що подала Керрол.

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Що відомо про справу Трампа

Федеральне журі Манхеттена визнало, що Трамп навесні 1996 року вчинив сексуальне насильство над Керролл у гардеробній універмагу.

Також Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент. Відтак до 2 мільйонів присудили ще 3 мільйони доларів компенсації на користь Керрол.

Раніше Трамп звернувся до суду, попросивши відкласти розгляд справи про наклеп на 4 тижні. На його думку, потрібно було перенести розгляд через підвищену увагу до процесу з боку ЗМІ.

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