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      Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні

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      Травень 2019 Україна - нова комуналка, ціна на газ, техогляд і медкартка
      Які зміни чекають українців у травні / 24 канал

      В останній місяць весни почнемо турбуватися про своє житло за новими правилами. Також отримаємо: електронну медичну картку, змінений формат документу про техогляд транспорту, а ЄСВ треба буде платити за іншими реквізитами.

      Далі детальніше про ці зміни.

      Реформована комуналка

      З 1 травня буде введено в дію закон про житлово-комунальні послуги. Він змінить принцип обслуговування будинку та прибудинкової території. Також вводиться поняття абонплати за ЖКП і пеня на заборгованість по сплаті комуналки.

      Головна новація – українці повинні будуть самостійно організовувати догляд за своїми будинками, наймаючи для цього домоправителів, і самостійно вирішувати, які договори підписувати з надавачами послуг.

      Абонплата за комуналку – це будуть гроші на оплату роботи управителя по облаштуванню будинку.

      Читайте детальніше: Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата і пеня 

      Нова ціна на газ

      З 1 травня "Нафтогаз" на вимогу уряду знижує ціну на газ для населення на 300 гривень за 1 тисячу кубічних метрів. Його вартість для побутових споживачів становитиме близько 8,25 гривні за кубометр замість нинішніз 8,55 і планованого раніше підвищення до 9,7-9,8 гривень за кубометр.

      Електронна медкартка

      З травня ведення запису візиту пацієнта в електронній системі охорони здоров’я для лікарів буде обов’язковим.

      На початку пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку, але у планах є запуск персонального кабінету пацієнта. За необхідності лікар зможе роздрукувати для пацієнта консультаційний висновок, де міститиметься причина звернення, діагноз, призначення лікування або направлення на додаткове обстеження.

      З другої половини поточного року записи в електронній медкартці зможуть робити спеціалісти лабораторій, поліклінік та консультативно-діагностичних центрів, які почнуть працювати з Національною службою здоров’я за програмою "Безкоштовна діагностика". А вже з 2020 року до електронної медкартки зможуть вносити інформацію лікарні.

      Читайте детальніше: В Україні почала працювати електронна картка: що змінилося 

      Новації в автотехогляді

      З 1 травня паперовий бланк протоколу, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану, буде видаватися в комплекті з самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації. Власник транспортного засобу зобов’язаний закріпити мітку праворуч вгорі вітрового скла, з внутрішнього боку.

      Це нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів ОТК, кажуть у Головному сервісному центрі МВС. Крім того, обіцяють, що таким чином контролюючим органам буде легше перевіряти, чи допущено певний транспортний засіб до участі в дорожньому русі: інформацію з мітки скоро стане можливо зчитувати з відстані за допомогою спеціального технічного устаткування.

      Читайте також: В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться

      Нові рахунки для сплати ЄСВ

      У Державній казначейській службі України повідомили, що з 2 травня функціонуватимуть нові рахунки для сплати ЄСВ, відкриті на балансі центрального апарату Казначейства.

      До кінця квітня ще можливе використання "старих" рахунків по зарахуванню ЄСВ. А з 2 травня гроші з них повертатимуться платникам, як "нез’ясовані надходження".

      Сплачувати ЄСВ треба буде за новими реквізитами рахунків. Дізнатись їх можна у Державній фіскальній службі та Пенсійному фонді.

      Перенесення номера телефону

      З травня українці зможуть переносити свій номер при зміні оператора. Ця послуга має назву MNP (Mobile Number Portability – перенесення мобільного номера). 

      Користувачеві потрібно зареєструватися, надавши SIM-карту та документи (паспорт, права, податковий номер тощо). Після цього потрібно буде подати заявку оператору. Юридичні особи можуть подавати групові заявки на перенесення номера. Після цього абонент отримує нову SIM-карту зі старим номером.

      Читайте детально: З травня в Україні запрацює перенесення номера: як це зробити

       

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Газ Медична реформа Авто Комунальні послуги ЖКГ
      Джерело: 24 канал
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