Треба планувати військову операцію, – Бутусов про відповідь українців на обстріл

За минулі 7 років російсько-української війни була велика кількість спроб деескалації. Президент Володимир Зеленський робить ті ж кроки, як і Петро Порошенко.

Було розведення військ, намагання припинити стрілянину, інспекції тощо. Але нічого не спрацювала. Про це сказав журналіст Юрій Бутусов у авторській програмі "Між іншим" з Денисом Казанським та Дмитром Гнапом на 24 каналі.

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Україна повинна адекватно відповісти Росії

За його словами, інших варіантів, окрім адекватної відповіді, немає. Мовиться про нанесення ураження на бази російських військ на Донбасі.

Для цього потрібно спланувати не просто вогонь, по якійсь точці. Треба спланувати спеціальну військову операцію,

– наголосив Бутусов.

Він відзначив, що для таких дій необхідна достатня кількість боєприпасів. На жаль, як вважає журналіст, наразі відповідної дії не відбулось. Українське керівництво зважує, чи варто це робити і чи це не призведе таке рішення до нових дій російських військ.

Бутусов: Насправді це чергова хвиля ескалації

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати російську техніку на території тимчасово окупованого Донбасу. За допомогою безпілотників зробили фото , які підтверджують присутність військ країни-агресорки.

Наразі, як зауважив Бутусов, військово-політичне керівництво країни уникає ескалації та ще більше жертв.

"Я думаю, що це хибна уява про те, що відбувається на Донбасі. Насправді це чергова хвиля ескалації. Вона вирішується тільки одним: коли йдуть масові серйозні відповіді щодо противника", – сказав журналіст.

Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео

Противник зіграв в Авдіївці на підвищення ставок

Він зауважив, що війна та політика в Україні тривають за двома різними стратегіями. Тому противник зіграв в Авдіївці на підвищення ставок.

Нанесення ураження по одній із наших баз – це демонстрація того, що Росія готова тиснути на Україну. Відтак держава-окупант спостерігає, чи вистачить сміливості нашій державі завдати удару у відповідь.

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