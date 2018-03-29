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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Трагедія у російському Кемерові: ЗМІ сповістили про збільшення кількості потерпілих

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Унаслідок пожежі у ТЦ у Кемерові загинули 64 особи, натомість постраждали 79 людей
Унаслідок пожежі у ТЦ у Кемерові загинули 64 особи, натомість постраждали 79 людей / Соцмережі

Внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" у російському місті Кемерово кількість потерпілих зросла до 79 осіб, раніше повідомлялося, що постраждали 76 людей.

Відповідну інформацію оприлюднила інформаційна агенція "РИА Новости" з посиланням на джерелам в екстрених службах.

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За словами співрозмовника ресурсу, за останніми даними, госпіталізовано 12 осіб, натомість амбулаторне лікування призначено 67 потерпілим.

Додамо, що наразі фахівцям вдалося опізнати тіла 27 людей. Загалом загинули 64 особи, зниклих безвісти немає.

Нагадаємо, 25 березні спалахнула пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

Теги: Пожежа в Кемерові Новини Росії Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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