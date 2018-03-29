Трагедія у російському Кемерові: ЗМІ сповістили про збільшення кількості потерпілих

Унаслідок пожежі у ТЦ у Кемерові загинули 64 особи, натомість постраждали 79 людей / Соцмережі

Внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" у російському місті Кемерово кількість потерпілих зросла до 79 осіб, раніше повідомлялося, що постраждали 76 людей.