Стривожені російськими ракетами: у НАТО готові чекати від Росії діалогу щодо ядерних угод

У НАТО кажуть, що із Росією необхідно вести діалог, незважаючи на порушення нею Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. В Альянсі схвильовані можливостями російських ракет, тому переконані – договір угоду необхідно зберегти.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг повідомив на прес-конференції перед початком дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі, пише "Уніан".

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Генсек висловив сподівання, що йому вдасться зустрітися із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Мюнхені ( 15-17 лютого – 24 канал).

Думаю, що важливо мати діалог з Росією, особливо, коли ми стикаємося з такою великою кількістю складних питань, які стоять сьогодні перед нами, зокрема, із зростанням напруження у зв'язку з порушеннями Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності,

– пояснив він.

Столтенберг переконаний, що підтримувати «діалог із Росією на різних рівнях» – важливо, а зокрема – і з Лавровим, і у межах ради НАТО-Росія.

"Росія продовжує порушувати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності шляхом розміщення нових ракетних систем середньої дальності з ядерним потенціалом – ракет SSC-8 ("Новатор 9М729"). Ці ракети складно виявити, вони мобільні і можуть досягти європейських міст", – вкотре наголосив Столтенберг, додавши, що це викликає в Європі велику стурбованість.

Генсек додав, що НАТО "продовжить закликати Росію відновити дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності". За його словами, сьогодні головна увага приділяється зусиллям, спрямованим на збереження цього Договору.

Існує вікно можливості для Росії повернутися до додержання Договору, тому що процес виходу (США – 24 канал) не буде завершений до серпня,

– зазначив Столтенберг.

При цьому генсек наголосив – у НАТО до майбутнього розвитку подій готуються, зокрема – до розміщення Росію більшої кількості ракет. Однак при цьому наміру "розміщувати нові системи озброєння наземного базування у Європі" не мають, аби попередити гонку озброєнь.

Окрім того, Столтенберг заявляє в ядерній угоді не може бути компромісів щодо розміщення ракет. У НАТО вважають, що Москва повинна відмовитись від погроз та застосування сили, як це було з Україною.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.