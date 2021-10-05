Це стандартний підхід, – політолог пояснив, чому Порошенко підтримує Разумкова

У "Європейській Солідарності" заявили, що збір підписів за відставку Дмитра Разумкова є політичною розправою. Водночас те, що Петро Порошенко зараз підтримує чинного спікера парламенту – стандартна схема.

Про це розповів політолог Ігор Петренко в ефірі 24 каналу. Він припустив, що наразі "Євросолідарність" використовує Разумкова для "демонізації" Володимира Зеленського.

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"Це стандартний підхід, адже вважають, що Порошенко є основним конкурентом Зеленського", – заявив політолог.

На думку Петренка, у ситуації, яка склалася довкола ймовірної відставки Разумкова, діє правило "ворог мого ворога – мені друг".

Наразі однозначної відповіді, чи голосуватиме "Євросолідарність" за відставку спікера, немає. Однак відповідаючи на це запитання, Ірина Фріз наголосила , що політсила відстоюватиме інтереси парламентаризму та демократії.

Як розповів політолог, Порошенко підтримує Разумкова, адже бачить, що глава парламенту перестав бути командним гравцем і досить часто саботує рішення, які ухвалює монобільшість.

Однак як тільки Разумков втратить свою посаду, дуже багато людей, які зараз його підтримують, благополучно про нього забудуть,

– заявив він.

Як діятиме Разумков

Петренко припустив, що після ймовірної відставки Разумков намагатиметься грати власну гру. Він давно вже це почав.

Можливо, спікер парламенту захоче створити свою політичну групу. Однак у цьому питанні у нього досить обмежені ресурси.

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