Це стане сюрпризом для противника, – Клімкін про жорстку відповідь на паспорти РФ

Володимир Путін своїм рішенням видавати паспорти РФ на Донбасі намагається кардинально змінити ситуацію й забезпечити свою постійну присутність на окупованих землях України.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін у своєму блозі на сайті "Українська правда" заявив, що потрібно "реагувати на паспортний бандитизм вже і зараз".

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"Ми готуємо дієву відповідь Кремлю. Вона буде водночас системною й асиметричною. Поки що не буду розкривати наші конкретні кроки. Нехай це стане сюрпризом для противника", – написав Клімкін.

Він пояснив, що ефективну відповідь Кремлю Україна можемо дати, тільки об'єднавши зусилля з усією міжнародною спільнотою.

"Саме тому я звернувся до міністрів закордонних справ держав "Великої сімки", а також Європейського Союзу та інших наших партнерів із закликом запровадити нові санкції проти Росії", – додав міністр.

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Що відомо про видачу паспортів Росії? 24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта, який передбачає:



– Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



– Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



– Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



– Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.