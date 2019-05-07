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      Це стане сюрпризом для противника, – Клімкін про жорстку відповідь на паспорти РФ

      2016 Читать новость на русском
      Клімкін розповів про відповідь України на паспорти РФ
      Клімкін розповів про відповідь України на паспорти РФ / 24 канал

      Володимир Путін своїм рішенням видавати паспорти РФ на Донбасі намагається кардинально змінити ситуацію й забезпечити свою постійну присутність на окупованих землях України.

      Міністр закордонних справ Павло Клімкін у своєму блозі на сайті "Українська правда" заявив, що потрібно "реагувати на паспортний бандитизм вже і зараз".

      Читайте також: Не лише паспорти: Росія хоче спростити видачу дозволів на проживання українцям

      "Ми готуємо дієву відповідь Кремлю. Вона буде водночас системною й асиметричною. Поки що не буду розкривати наші конкретні кроки. Нехай це стане сюрпризом для противника", – написав Клімкін.

      Він пояснив, що ефективну відповідь Кремлю Україна можемо дати, тільки об'єднавши зусилля з усією міжнародною спільнотою.

      "Саме тому я звернувся до міністрів закордонних справ держав "Великої сімки", а також Європейського Союзу та інших наших партнерів із закликом запровадити нові санкції проти Росії", – додав міністр.

      Що може зробити Зеленський у відповідь на чергові погрози Росії – читайте у матеріалі 24 каналу

      Що відомо про видачу паспортів Росії? 24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.

      1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта, який передбачає:

      – Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      – Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      – Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      – Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

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      Теги: Новини України Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Павло Клімкін Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін МЗС України Санкції Євросоюз
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