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      Це вже клініка: у Росії натовп шаленів за дармовими бургерами – курйозне відео

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      Поки посміхаються, але за хвильку почнуть "Битву за Бургер"
      Поки посміхаються, але за хвильку почнуть "Битву за Бургер" / Фото з соцмереж

      Фастфуд-мережа KFC не очікувала, що акція "другий бургер безкоштовно" спричинить серед мешканців Москви таке шаленство. Люди штовхалися, мало не билися і виривали жадані дармові смаколики просто один в одного з рук.

      Очевидці опублікували відео із одного з KFC Москви, столиці Росії, де люди штовхаються біля каси та відбирають їжу один в одного.

      Нагадаємо схожий випадок: Росіянам жбурляли млинці з балкона музею на Масляну

      Користувачі соцмереж (вочевидь, не ті, яких зафіксував сміливий відеооператор) висловили обурення побаченим.

      "Як собакам кидають, вони й раді. Соромно ж, ні?" – зазначив один з коментаторів в Instagram користувача mosmapnews.

      "Сподіваюся, їх з лопати роздають?" – зазначив інший користувач. На його ж думку, ресторан таким чином двох зайців убиває: "Утилізація протермінованої продукції й залучення клієнтів".

      Росія
      Реакція в Twitter

      У Twitter теж активно обговорювали ситуацію. Згадували, як глядачі на шоу "Поле чудес" накинулися на халявну їжу, і як піца з лопати летіла, і "картопелька" на голови. Зрештою, погодилися в одному: "Це вже клініка".

      blog_ava
      Чому німіють руки вночі
      24 квітня
      3452
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Москва
      Джерело: 24 канал
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