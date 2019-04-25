Це вже клініка: у Росії натовп шаленів за дармовими бургерами – курйозне відео

Фастфуд-мережа KFC не очікувала, що акція "другий бургер безкоштовно" спричинить серед мешканців Москви таке шаленство. Люди штовхалися, мало не билися і виривали жадані дармові смаколики просто один в одного з рук.

Очевидці опублікували відео із одного з KFC Москви, столиці Росії, де люди штовхаються біля каси та відбирають їжу один в одного.

Нагадаємо схожий випадок: Росіянам жбурляли млинці з балкона музею на Масляну

Користувачі соцмереж (вочевидь, не ті, яких зафіксував сміливий відеооператор) висловили обурення побаченим.

"Як собакам кидають, вони й раді. Соромно ж, ні?" – зазначив один з коментаторів в Instagram користувача mosmapnews.

"Сподіваюся, їх з лопати роздають?" – зазначив інший користувач. На його ж думку, ресторан таким чином двох зайців убиває: "Утилізація протермінованої продукції й залучення клієнтів".



Реакція в Twitter

У Twitter теж активно обговорювали ситуацію. Згадували, як глядачі на шоу "Поле чудес" накинулися на халявну їжу, і як піца з лопати летіла, і "картопелька" на голови. Зрештою, погодилися в одному: "Це вже клініка".