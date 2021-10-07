Цей запобіжник ми сьогодні зняли, – Разумков натякнув на президентські амбіції

Дмитро Разумков 7 жовтня залишив посаду голови Верховної Ради. За це рішення проголосували одразу 284 нардепи. Після цього Разумков під оплески покинув залу парламенту і виступив на брифінгу перед журналістами.

Серед питань, які ставили вже колишньому голові Ради, було і питання про президентські амбіції. На це у Разумкова була підготовлена цікава відповідь.

Важливо Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради

Ексголова парламенту нагадав, що президентські вибори ще не стартували.

Але раніше казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Далі подивимося,

– заявив Разумков.

На уточнююче питання журналістки він відповів: "це відповідь, яку я дав".

Що відомо про президентські амбіції Разумкова

Політолог Микола Давидюк прогнозує, що Разумков може претендувати на посаду президента. Його шанси експерт оцінює як "50 на 50".

Раніше ЗМІ писали, що на одній із зустрічей Володимир Зеленський запитав у Дмитра Разумкова, чи він планує висувати свою кандидатуру на президентські вибори у 2024 році. Спікер начебто вирішив не відповідати.

У вересні Дмитро Разумков несподівано став другим після Зеленського за рівнем довіри українців.

Додамо, що 7 жовтня на позачерговому засіданні нардепи проголосували за відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради. У партії "Слуга народу", яка ініціювала відкликання парламентаря з посади, заявили, що Разумков відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.

Сам ексголова Ради під час виступу перед нардепами нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував за 2 роки роботи. Він додав, що його принципи не змінилися, а цінності – такі ж, як і були. Наостанок Разумков закликав залишатися людьми.