Цей запобіжник ми сьогодні зняли, – Разумков натякнув на президентські амбіції
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков 7 жовтня залишив посаду голови Верховної Ради. За це рішення проголосували одразу 284 нардепи. Після цього Разумков під оплески покинув залу парламенту і виступив на брифінгу перед журналістами.
Серед питань, які ставили вже колишньому голові Ради, було і питання про президентські амбіції. На це у Разумкова була підготовлена цікава відповідь.
Важливо Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради
Ексголова парламенту нагадав, що президентські вибори ще не стартували.
Але раніше казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Далі подивимося,
– заявив Разумков.
На уточнююче питання журналістки він відповів: "це відповідь, яку я дав".Зверніть увагу! У вересні Дмитро Разумков несподівано став другим після Зеленського за рівнем довіри українців.
Що відомо про президентські амбіції Разумкова
- Політолог Микола Давидюк прогнозує, що Разумков може претендувати на посаду президента. Його шанси експерт оцінює як "50 на 50".
- Раніше ЗМІ писали, що на одній із зустрічей Володимир Зеленський запитав у Дмитра Разумкова, чи він планує висувати свою кандидатуру на президентські вибори у 2024 році. Спікер начебто вирішив не відповідати.
Додамо, що 7 жовтня на позачерговому засіданні нардепи проголосували за відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради. У партії "Слуга народу", яка ініціювала відкликання парламентаря з посади, заявили, що Разумков відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.
Сам ексголова Ради під час виступу перед нардепами нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував за 2 роки роботи. Він додав, що його принципи не змінилися, а цінності – такі ж, як і були. Наостанок Разумков закликав залишатися людьми.