Ціни на квартири у новобудовах Одеси продовжують падати з початку року: інфографіка

Як змінились ціни на нерухомість у новобудовах Одеси за підсумками перших двох місяців 2019 року.

За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, від початку 2019 року ціна квадратного метра у новобудовах Одеси продовжує знижуватись.

Читайте також: 5 найпоширеніших помилок при купівлі нерухомості

Так, у лютому 2019 середня ціна метра квадратного впала до 18 500 гривень за квадрат – це на півтисячі гривень менше, ніж ціна метра квадратного станом на початок року.

Мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Одеси за підсумками лютого 2019 також знизилась з 13 500 до 13 300 гривень за метр квадратний.

Щоправда, не такі втішні тенденції для покупців показує ціна метра квадратного за курсом долара на міжбанку.

Середня ціна у лютому втрималась на позначці 680 доларів за квадрат, натомість мінімальна ціна за місяць зросла з 480 до 490 доларів за метр квадратний.



Ціни на нерухомість у новобудовах Одеси у лютому 2019

Як змінились ціни у новобудовах по районах Одеси у лютому 2019?

У порівнянні з січнем 2019, у лютому відчутно знизилась середня ціна метра квадратного в центральному Приморському районі Одеси, натомість у решті районів міста ціни у новобудовах пішли догори.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах по районах Одеси Район Ціна м кв у грн, січень 2019 Ціна м кв у грн, лютий 2019 Суворовський 14200 14700 Малиновський 15200 15600 Київський 19600 19700 Приморський 28100 27200

Нерухомість 24 уже писала, як у лютому 2019 змінювались ціни на нерухомість у новобудовах Львова та Києва.