Ціни на квартири у новобудовах Одеси продовжують падати з початку року: інфографіка
Як змінились ціни на нерухомість у новобудовах Одеси за підсумками перших двох місяців 2019 року.
За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, від початку 2019 року ціна квадратного метра у новобудовах Одеси продовжує знижуватись.
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Так, у лютому 2019 середня ціна метра квадратного впала до 18 500 гривень за квадрат – це на півтисячі гривень менше, ніж ціна метра квадратного станом на початок року.
Мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Одеси за підсумками лютого 2019 також знизилась з 13 500 до 13 300 гривень за метр квадратний.
Щоправда, не такі втішні тенденції для покупців показує ціна метра квадратного за курсом долара на міжбанку.
Середня ціна у лютому втрималась на позначці 680 доларів за квадрат, натомість мінімальна ціна за місяць зросла з 480 до 490 доларів за метр квадратний.
Ціни на нерухомість у новобудовах Одеси у лютому 2019
Як змінились ціни у новобудовах по районах Одеси у лютому 2019?
У порівнянні з січнем 2019, у лютому відчутно знизилась середня ціна метра квадратного в центральному Приморському районі Одеси, натомість у решті районів міста ціни у новобудовах пішли догори.
|Район
|Ціна м кв у грн, січень 2019
|Ціна м кв у грн, лютий 2019
|Суворовський
|14200
|14700
|Малиновський
|15200
|15600
|Київський
|19600
|19700
|Приморський
|28100
|27200
Нерухомість 24 уже писала, як у лютому 2019 змінювались ціни на нерухомість у новобудовах Львова та Києва.