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      Ціни на квартири у новобудовах Одеси продовжують падати з початку року: інфографіка

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      Ціни на нерухомість у новобудовах Одеси у лютому 2019
      Ціни на нерухомість у новобудовах Одеси у лютому 2019 / Колаж 24 каналу

      Як змінились ціни на нерухомість у новобудовах Одеси за підсумками перших двох місяців 2019 року.

      За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, від початку 2019 року ціна квадратного метра у новобудовах Одеси продовжує знижуватись.

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      Так, у лютому 2019 середня ціна метра квадратного впала до 18 500 гривень за квадрат – це на півтисячі гривень менше, ніж ціна метра квадратного станом на початок року.

      Мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Одеси за підсумками лютого 2019 також знизилась з 13 500 до 13 300 гривень за метр квадратний.

      Щоправда, не такі втішні тенденції для покупців показує ціна метра квадратного за курсом долара на міжбанку.

      Середня ціна у лютому втрималась на позначці 680 доларів за квадрат, натомість мінімальна ціна за місяць зросла з 480 до 490 доларів за метр квадратний.

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      Ціни на нерухомість у новобудовах Одеси у лютому 2019

      Як змінились ціни у новобудовах по районах Одеси у лютому 2019?

      У порівнянні з січнем 2019, у лютому відчутно знизилась середня ціна метра квадратного в центральному Приморському районі Одеси, натомість у решті районів міста ціни у новобудовах пішли догори.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах по районах Одеси 
      Район Ціна м кв у грн, січень 2019 Ціна м кв у грн, лютий 2019
      Суворовський 14200 14700
      Малиновський 15200 15600
      Київський 19600 19700
      Приморський 28100 27200

      Нерухомість 24 уже писала, як у лютому 2019 змінювались ціни на нерухомість у новобудовах Львова та Києва.

       
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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Новини Одеси Первинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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