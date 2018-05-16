Ціни на пальне: скільки коштує "напоїти залізного коня" в Україні

Вихід Сполучених Штатів із ядерної угоди з Іраном ініціював ріст цін на нафту, який вже найближчим часом відіб'ється на кишенях більшості мешканців світу. Причина очевидна – чим дорожча нафта, тим вищі ціни на пальне, зокрема, і в Україні, якій значну долю "чорного золота" доводиться купувати за кордоном.

Цей ріст цін на нафту, за словами експертів, спричинить турбулентність на ринку пального, який стабілізувався за останні місяці. Так, за даними інтернет-порталу "Мінфін", ціни на найбільш ходові марки бензину та дизпаливо за останні два місяці залишались стабільними – А-95 Premium коштував в районі 30,25-30,4 гривні/літр, звичайний А-95 – в районі 29,10 гривні/літр, А-92 подешевшав до 28,18 грн/л, а дизпаливо продавали в районі 26,91 грн/л.

Натомість ціни на автогаз після падіння в березні за останній місяць знову полізли вгору – 14 травня ціна складала 13,03 гривні.

Читайте також: В Україні подорожчав бензин і дизпаливо: перелік мереж АЗС



Динаміка цін на пальне

Загалом ціна на А-95 Premium в областях коливається від 29,07 гривні/літр у Чернігівській області до 31,37 гривні на Луганщині. Окрім Чернігівської області, дешевше 30 грн/л А-95 Premium можна придбати у Волинській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях.

Читайте також: Подорожчання бензину посилить інфляцію, – експерт



Ціна на А-95 Premium в Україні

Найменше за один літр А-95 вам доведеться викласти на Сумщині – 27,99 гривень. Від 28 до 29 гривень він коштує у більшості областей Північної та Центральної України, а також в Херсонській та Запорізькій областях. На заході України ціни коливаються в діапазоні 29-29,8 гривні, а от на Донбасі – понад 30,5 гривні/літр.



Найдорожчий бензин марки А-95 – на Донбасі

Схожа ситуація і з бензином А-92 – якщо на Сумщині він коштує 27,07 гривні за літр, то в Донецькій області – 29,58 гривні, а в Луганській – 29,80 грн/л.



Ціни на бензин А-92 в Україні

Дизельне пальне також найдешевше у Сумській області – 26,06 гривні за літр. А от на другому місці (на відміну від "бензинового рейтингу") – Львівщина, де за літр дизпалива просять в середньому 26,21 гривню. На Донбасі, традиційно, доведеться викласти найбільше –28,2-28,35 гривні/літр.



Ціни на "дизель": на Донбасі традиційно найдорожче

Ціни на автогаз в Україні коливаються від 12,75 гривень у Сумській області до 13,39 гривень в Донецькій. Дорогий він також і в Івано-Франківській (13,26 гривні), Одеській (13,33 гривні) та Луганській (13,36 гривні).



Ціна на автогаз