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      Цинізм шокує, але час безкарності минув, – Зеленський про інцидент з КОРДом та Глуховерею

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      Зеленський гнівно відреагував на інцидент з автомобілем Глуховері
      Зеленський гнівно відреагував на інцидент з автомобілем Глуховері / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент, відео якого у суботу, 27 липня, опублікували у мережі. Мовиться про затримання спецпризначенцями КОРД патрульних поліцейських, які зупинили автомобіль голови нацполіції Дніпропетровщини Віталія Глуховері за порушення правил дорожнього руху.

      "У сучасному світі нічого неможливо приховати", – зазначив президент. І додав, що відео інциденту "шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які дійсно переконані, що вони живуть понад законом".

      Читайте також: КОРД затримав копів: ДБР почало кримінальне провадження щодо голови поліції Дніпропетровщини

      "Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами", – наголосив Зеленський.

      Також глава держави попередив "всіх чиновників у Києві та по всій країні", що "часи безкарності та особливого до вас ставлення назавжди минули".

      Ані ви, ані ваші друзі більше не будете стояти понад законом. Радійте, якщо ви понесете заслужену відповідальність за законом, що я вам твердо обіцяю. Бо інакше народ скористається своїм правом суверена у власній державі, і ви опинитесь взагалі поза законом,
      – гнівно заявив президент.

      "Краще пишіть явки з повинною, звільняйтесь або тікайте. Єдине, чого я вам точно не раджу, – продовжувати своєю нахабною поведінкою випробовувати країну на міцність. Країна та народ міцніші за всіх вас – вони вистоять. Ви ж – зникнете", – підсумував Зеленський.

      Коротко про інцидент з патрульними та автомобілем Глуховері

      12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля був водій керівника поліції Дніпропетровської області.

      Під час спілкування з патрульними водій, ймовірно, телефонував керівнику (Віталію Глуховері – 24 канал). Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських,
      – повідомили в ДБР.

      Тепер, коли оприлюднили відео інциденту, Глуховерю підозрюють у перевищенні повноважень, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства. Карають за таке позбавленням волі до 8 років з втратою права обіймати певні посади до 3 років.

      Зауважимо, що ДБР у повідомленні не називає імені фігуранта провадження, однак вказує його посаду:
      Начальник ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.
      Відомо, що цю посаду обіймає Віталій Глуховеря з травня 2017 року.

      До того (2015-2017) працював ректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (ДДУВС).
      Заслужений юрист України, кандидат наук.

      Відео інциденту дивіться тут ("Київ оперативний"):

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Дніпра Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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