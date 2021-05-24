ЦВК відреагувала на нове рішення суду щодо скасування визнання Вірастюка нардепом

У Центральній виборчій комісії підтвердили інформацію про скасування Верховним Судом постанови щодо визнання Василя Вірастюка народним депутатом.

ЦВК повідомила про те, що спортсмен став нардепом 19 травня. Однак за декілька днів ВСУ вдруге скасував результати довиборів в окрузі №87 на Прикарпатті.

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Отримали сьогодні рішення про скасування постанови ЦВК від 19 травня. Вивчаємо зараз цю ухвалу, і будемо вирішувати щодо можливості оскарження її в апеляційному порядку,

– зазначили у Комісії.

Варто зауважити, якщо ЦВК або команда кандидата Василя Вірастюка подаватимуть апеляцію – справу переглядатиме Велика палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Її рішення буде остаточним.

Вибори в окрузі №87: що відомо

Вибори на скандальному окрузі №87 на Прикарпатті відбулись 28 березня. Лідерами були "слуга народу" Василь Вірастю та Олександр Шевченко від "За майбутнє".

ЦВК 22 квітня визнала Вірастюка офіційним переможцем. Він набрав 31,25% голосів виборців, а Шевченко – 29,69%.

Останній подавав позови до суду. Згодом Верховний Суд вперше скасував результати виборів.

ЦВК 5 травня відмовила Вірастюку в реєстрації народним депутатом. Зазначили, що для цього немає підстав, адже протокол про результати виборів скасований.

Втім, уже 19 травня Центральна виборча комісія склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87 і знову визнала Вірастюка переможцем.

Суд скасував пункти 1 і 2 постанови ЦВК від 19 травня , якою визнано недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявили менше голосів за Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

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