Ця стане новим стартом, – у МЗС заговорили про потепління у стосунках з Угорщиною

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються на конструктив та рух назустріч у взаєминах з Угорщиною. Від наступної зустрічі очільників МЗС там очікують нового старту.

Глава МЗС України Вадим Пристайко зустрінеться із угорським колегою Петером Сійярто, про це сказав представник МЗС України Анатолій Соловей, пише "Уніан".

Вам буде цікаво: Усі мають піти на поступки, – Кулеба про конфлікт України з Угорщиною та роль Зеленського

"Я дуже сподіваюся, що ця зустріч стане точкою відліку і новим стартом, можливо, який ознаменує початок нового періоду в українсько-угорських відносинах. Періоду пошуку конструктивного, якогось взаємоприйнятного рішення... конструктивного діалогу і руху назустріч", – наголосив він.

Так, у висновках "Венеційської комісії" підтверджено, що "розвиток і захист національної мови – це є абсолютним правом кожної держави.

Ми пропонуємо угорській стороні конкретні ініціативи щодо спільного розвитку регіону українського Закарпаття, щодо розвитку і реалізації інфраструктурних проектів і так далі». Однак оки що, на жаль, якогось відчутного руху на зустріч ми поки що не побачили,

– заявив Соловей.

Він також висловив сподівання, що зустріч глав МЗС обох країн "стане водорозділом, який залишить негатив у минулому і ознаменує собою покращення".

Чому між Угорщиною та Україною складні стосунки?Україна та Угорщина мають дуже натягнуті відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.



Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).