15:35
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, 24 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, 24 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Ця стане новим стартом, – у МЗС заговорили про потепління у стосунках з Угорщиною

      372 Читать новость на русском
      У МЗС сподіваються на про потепління у стосунках з Угорщиною
      У МЗС сподіваються на про потепління у стосунках з Угорщиною / Колаж 24 каналу

      У Міністерстві закордонних справ України сподіваються на конструктив та рух назустріч у взаєминах з Угорщиною. Від наступної зустрічі очільників МЗС там очікують нового старту.

      Глава МЗС України Вадим Пристайко зустрінеться із угорським колегою Петером Сійярто, про це сказав представник МЗС України Анатолій Соловей, пише "Уніан".

      Вам буде цікаво: Усі мають піти на поступки, – Кулеба про конфлікт України з Угорщиною та роль Зеленського

      "Я дуже сподіваюся, що ця зустріч стане точкою відліку і новим стартом, можливо, який ознаменує початок нового періоду в українсько-угорських відносинах. Періоду пошуку конструктивного, якогось взаємоприйнятного рішення... конструктивного діалогу і руху назустріч", – наголосив він.

      Так, у висновках "Венеційської комісії" підтверджено, що "розвиток і захист національної мови – це є абсолютним правом кожної держави.

      Ми пропонуємо угорській стороні конкретні ініціативи щодо спільного розвитку регіону українського Закарпаття, щодо розвитку і реалізації інфраструктурних проектів і так далі». Однак оки що, на жаль, якогось відчутного руху на зустріч ми поки що не побачили,
      – заявив Соловей.

      Він також висловив сподівання, що зустріч глав МЗС обох країн "стане водорозділом, який залишить негатив у минулому і ознаменує собою покращення".

      Чому між Угорщиною та Україною складні стосунки?Україна та Угорщина мають дуже натягнуті відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.

      Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).

      blog_ava
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні
      5434
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Угорщина Новини Закарпаття Вадим Пристайко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь
      сьогодні , 15:00 Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь
      Злой Одессит 430
      Законопроєкт №1210 – пряма загроза економіці України
      сьогодні , 14:49 Законопроєкт №1210 – пряма загроза економіці України
      445
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      23 вересня , 07:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Шість заступників Авакова: хто усі ці люди і що вони робитимуть
      сьогодні , 13:49 Шість заступників Авакова: хто усі ці люди і що вони робитимуть
      Ірина Юрковська 8116
      Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу
      сьогодні , 13:28 Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу
      Наталя Боднар 2486
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук