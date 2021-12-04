Туреччина передасть Україні понад 20 безпілотників Bayraktar, – ЗМІ

Туреччина продасть Україні значно більше безпілотників Bayraktar, аніж на це очікували. Їх транспортують нашій країні вже найближчим часом.

За даними ЗМІ, Україна отримає щонайменше 24 безпілотних літальних апаратів. Це значно більше, аніж повідомляли офіційні джерела.

Цікаво Турецькі безпілотники Bayraktar планують виробляти в Україні

Безпілотники є важливим фактором нових відносин, які зробили Туреччину однією із найважливіших спонсорів Києва,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про використання турецькі безпілотники в Україні

Ердоган пропонував бути посередником між Зеленським та Путіним

Раніше президент Туреччини запропонував стати посередником між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним у переговорах щодо Донбасу. Це сталося після того, як український політик передав йому список полонених, яких утримує Кремль.

У Росії таку ідею Ердогана одразу відкинули. Речниця МЗС Марія Захарова цинічно закликала турецького президента схилити Київ до переговорів з бойовиками.

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