Обговорити блокаду на кордоні: Туск готується до візиту в Україну
Джерело:TVN24
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не уточнив, коли саме відбудеться його візит до Києва. Втім, політик зазначив, що під час нього він збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Польський Сейм 11 грудня обрав Дональда Туска новим прем'єр-міністром. Згодом президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду у президентському палаці у Варшаві.
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Туск відвідає Україну
Прем'єр-міністр Польщі після засідання ради міністрів заявив польським журналістам, що планує приїхати до України, аби обговорити ситуацію на українсько-польському кордоні.
За словами прем'єр-міністра Польщі, йому "трохи соромно" говорити про блокаду в тій ситуації, у якій зараз перебуває український президент і вся Україна.
Неправильно їхати до Києва і весь візит присвячувати питанням польського транспорту. Але ми підготуємо цей візит так, щоб під час моєї зустрічі з президентом було зрозуміло, чого ми хочемо досягти,
– запевнив Туск.
Він також додав, що проситиме перевізників не блокувати пункти пропуску конкретно через війну, яку Росія веде проти України.
Водночас Туск сказав, що ситуація з блокадою "драматична", проте він робитиме все можливе, щоб полегшити життя польських транспортних компаній.
Блокада на кордоні з Польщею: останні новини
- 20 грудня оприлюднили інформацію, щодо збитків, які зазнає Україна через блокаду з Польщею. За останні 2 місяці втрати нашої країни, через ситуацію на кордоні, наблизились до показника 1,5 мільярда доларів. За листопад це значення було на рівні 860 мільйонів доларів, в грудні – 620 мільйонів доларів.
- 22 грудня стало відомо, що Україна й Польща узгодили план для розблокування кордону. Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганцаж зустрівся із Сергієм Деркачем, заступником міністра інфраструктури України. В українському міністерстві зазначили, що на зустрічі вдалося погодити спільні позиції, щоб розблокувати кордон.
- 23 грудня польські перевізники припинили протест на пункті пропуску "Шегині – Медика". Фермери погодились розблокувати кордон за умови реалізації дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року та продовження кредитів ліквідності.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба 26 грудня наголосив на тому, що протягом останніх місяців у стосунках між Україною та Польщею спостерігалася напруженість через блокаду спільного кордону польськими перевізниками. За словами дипломата, говорити про перезавантаження відносин між Україною і Польщею доречно, але лише в економічному плані.