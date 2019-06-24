У Бангладеш потяг зійшов з рейок та впав у канал, є загиблі: моторошні фото та відео

Аварія сталася в підокрузі Кулаура, що на північному сході країни. Щонайменше 5 осіб загинули, ще 67 поранені.

Місцеві мешканці, які допомагали рятувати потерпілих, повідомляють про щонайменше 10 загиблих, пише місцеве видання Dhaka Tribune.

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За словами місцевих правоохоронців, кількість жертв може зрости, адже серед потерпілих – 20 осіб в критичному стані.

П'ять вагонів потяга Upaban Express зійшли з рейок в ніч на 24 червня, два з них впали у канал.



Аварія трапилася вночі



Аварія в Бангладеш

За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність у дренажній трубі на каналі Барамчал. Проте поліція ще не висунула офіційної версії.



Рятувальна операція триває



Фото з місця аварії

Самі ж пасажири припускають, що трагедія трапилася через те, що потяг був переповнений.

У Бангладеш потяг зійшов з рейок: дивіться відео



Зазначимо, що залізничне сполучення між містом Силхет, з якого їхав потяг, та іншими районами після аварії було тимчасово зупинено.