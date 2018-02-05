У Білорусі дозволили показ фільму "Смерть Сталіна"

У Білорусі покажуть кінострічку "Смерть Сталіна", Міністерство культури країни не знайшло у фільмі порушень законодавства.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на слова голови управління кінематографії Мінкульту Олександра Ридвана.

"Під час перегляду спеціалісти внутрішньої експертної комісії Міністерства культури не знайшли у фільмі "Смерть Сталіна" фактів порушення білоруського законодавства. Направляти фільм до Республіканської експертної комісії (із запобігань пропаганди порнографії, насилля та жорстокості) вважаємо недоцільним" – повідомив він.

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"Смерть Сталіна" у кінотеатрах Білорусі покажуть 8 лютого. Попередню прем’єру кінострічки, призначену на 24 січня, скасували на вимогу Міністерства культури. Тоді білоруські чиновники заявили, що дадуть дозвіл на прокат лише після попереднього перегляду стрічки спеціальною експертною комісією.

Довідка: "Смерть Сталіна" – британсько-французька сатирична комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Яннуччі. Сюжет стрічки побудовано навколо боротьби за владу в СРСР, яка розгорнулася після смерті Йосипа Сталіна у 1953 році. Головні ролі тут виконали Стів Бушемі, Джейсон Айзекс, Майкл Пейлін, Руперт Френд, Ольга Куриленко.В Україні фільм вийшов у прокат 25 січня.

Нагадаємо, Міністерство культури РФ відкликало прокатну ліцензію фільму "Смерть Сталіна" за те, що той, нібито, паплюжить історичні символи СРСР. При тому, що за жанром фільм – комедійний, а не документальний. Але картину наважились показати у Московському кінотеатрі "Піонер".

