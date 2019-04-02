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      У "Борисполі" виявили небезпечний годинник: його радіаційний фон перевищував норму у 10 разів

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      У "Борисполі" виявили радіоактивний годинник
      У "Борисполі" виявили радіоактивний годинник / Фото з відкритих джерел

      В аеропорту "Бориспіль" в багажі австрійця виявили корабельний годинник, радіаційний фон якого у 10 разів перевищував норму. Чоловік придбав його на одному зі столичних ринків.

      Небезпечний предмет прикордонники виявили під час оформлення пасажирів авіарейсу "Київ – Відень". Так, на одного з іноземців спрацювала система радіаційного контролю "Янтар". Під час перевірки цього чоловіка прикордонники виявили у нього корабельний годинник. Рівень його гамма-випромінювання перевищував норму у 10 разів, розповідають у Держприкордонслужбі.

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      Як розповів сам іноземець, годинник він придбав на ринку у Києві. Річ збирався привезти додому та використовувати у побутових цілях. Також австрієць запевнював прикордонників, що начебто не знав про те, що годинник – радіоактивний і може становити загрозу для здоров’я.


      Прикордонники вилучили в іноземця радіоактивний годинник

      Небезпечний предмет у австрійця вилучили і передали компетентним органам.

      Зазначимо, що це – далеко не перший такий випадок. Іноземцям у столиці часто продають радіоактивні речі, які до цього, ймовірно, були привезені із Прип’яті. Так, приміром, у грудні 2018 року у тому ж таки "Борисполі" із радіоактивним авіаційним годинником для вертольота затримали узбека, у листопаді зі старовинним годинником, зараженим радіацією, – в’єтнамця, а у 2016 році – британця. Останній навіть підтвердив те, що відвідував у туристичних цілях забруднену Чорнобильську зону.

      Чим небезпечні радіоактивні предмети? Своїм впливом на живі організми. Радіація викликає в ньому різні оборотні і необоротні біологічні зміни. Реакція різних органів на радіацію не однакова – червоний кістковий мозок та органи кровотворної системи, репродуктивні органи та органи зору до нього найбільш вразливі. Ступінь ушкоджень організму залежить від інтенсивності і тривалості впливу радіації на нього.

      Найстрашніше, що довгострокове опромінення при мінімальному рівні радіації (це можливо при наявності вдома радіоактивних речей) несе великий ризик виникнення ракових захворювань у людей.

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      Теги: Новини України авіація Австрія Держприкордонслужба Екологія
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