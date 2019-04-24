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      У Чехії Україну назвали "фашистською", а Зеленського – "євреєм": як відповів Київ

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Прес-служба політика

      У ефірі чеської радіостанції Český Rozhlas Plus оглядач Ян Фінгерленд назвав Володимира Зеленського "клоуном". Крім того, на їхньому сайті з’явилася розшифровка цього ефіру під заголовком "Єврей, яким керують українські фашисти".

      Як переконує Фінгерленд, позиція Зеленського щодо українських національних питань є вельми нечіткою. Також він стверджує, що "український антисемітизм є високим, а кількість антиєврейських нападів зростає". Водночас Україна є "прикладом східноєвропейського типу сучасного антисемітизму, який іноді є сильним і часто соціально прийнятим, однак не заважає людям, як Зеленський, досягти вершини".

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      На переконання автора публікації, Україна не має репутації, а народ обрав "єврея Зеленського" лише від безвиході, оскільки політика всіх інших президентів була безуспішною. Крім того, він зауважив, що Зеленський буде президентом лише у тому разі, якщо прем'єр-міністром України стане ще один "єврейський політик" Володимир Гройсман. Відтак, "Україна буде єдиною країною у світі, де євреї обіймають найвищі посади".

      Посольство України у Чехії вже відповіло на такий матеріал.

      "Шановні Český rozhlasPlus, Ви вважаєте, що така стаття є нормальною? Це огидно та ми очікуємо на вибачення", – написало диппредставництво у Twitter.

      За словами посла України у Чехії Євгена Перебийніса, вони до редакції поки звернулися лише так, однак, якщо так і не буде від них відповіді, українські дипломати вже звертатимуться офіційно.

      До слова, Володимир Зеленський народився в єврейській родині у Кривому Розі. 

      Що варто знати про Зеленського президента: дивіться відео 

      Після того, як ЦВК опрацювала 100% бюлетенів, перемогу на виброрах президента Володимир Зеленський здобув 73,22% голосів, значно випередивши чинного українського гаранта Петра Порошенка (24,45%). Згалом у голосуванні взяли участь 18 мільйонів 63 тисяч 850 громадян України. Раніше вище керівництво Чехії привітало Зеленського з перемогою на виборах і висловило впевненість у плідній співпраці.

      Читайте також: Президент Чехії відзначився обурливою заявою про "звеличення воєнних злочинців" в Україні

      Вибори, президент, результати, Порошенко, Зеленський, ЦВК
      Якими є результати виборів в Україні

      У своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".

      Що ще обіцяє зробити Зеленський на посаді президента? Лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".


      Якими є обіцянки Володимира Зеленського

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Чехія Скандал Медіа
      Джерело: 24 канал
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