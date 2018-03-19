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У Черкасах горе-мати під час сварки зламала своєму 4-річному сину пальці

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У Черкасах п'яна жінка зламала своєму синові пальці й побила чоловіка зі свекрухою. Потім вона сама ж викликала поліцію, і сказала, що це вона – жертва домашнього насильства. Коли приїхали правоохоронці, то з'ясувалося, що це жінка накинулася на свою сім'ю.

П'яна мати зламала 4 річному сину пальці під час сімейної сварки. Патрульні знайшли хлопчика у кімнаті, він дуже налякався та ховався під ковдрою.

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Спершу жінка напідпитку побила свого чоловіка, який після конфлікту пішов з дому, а потім намагалася покалічити свекруху. Проте, чому жінка поламала пальці власному сину, у поліції поки що не розповідають.

"Як виникла ситуація, що дитина постарждала, ми не можемо сказати, зараз всі деталі встановлює ювенальна первенція та інші служби", – зазначила речниця Патрульної поліції в Черкаській області Зоя Вовк.

Сусіди ж розповіли, що гучні сварки у цій сім'ї чують щодня. Проте у соціальній службі запевнили, що про прикрий випадок поки що не чули.

Ще інформації від поліції не надходило, ми не знаємо ні про постраждалу дитину, ні про її сім'ю. Через цей випадок буде проводитися комплексна робота, аби запобігти подальшим випадкам насильства, які сталися у цій смі'ї. Психологи будуть працювати і з дитиною, і з родиною хлопчика,
– наголосив директор департаменту соцполітики Черкаської міськради Олег Гудзенко.

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Зараз малюк повернувся з лікарні додому. Там разом із горе-матір'ю поліцейські склали адмінпротоколи за статтею дрібне хуліганство та вчинення домашнього насильства. Проте, кримінальне провадження правоохоронці не відкрили.

Теги: Новини України Діти Поліція Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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