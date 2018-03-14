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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Називатимуть "покидьками" і посилять контроль: Кабмін "полює" на неплатників аліментів

20:12, сьогодні 186 Читать новость на русском

За ініціативою Кабміну З квітня мають запрацювати штаби, які стягуватимуть заборгованість із зарплат. А самі аліменти мають стати більшими.

Місяць тому набрав чинності закон, за яким батькам, які не виплачують аліменти, забороняють виїжджати за кордон, керувати автомобілем та відправляють на виправні роботи.

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У Мін'юсті кажуть, такі обмеження вже дали свої результати. За цей період боржники сплатили понад 250 мільйонів гривень аліментів. Проте 170 тисяч українців усе ще шкодують грошей на дітей.

Я вважаю, що таких людей не можна називати боржниками. Їм треба дати юридичний статус "покидьок". Записати, той, хто не платить (аліменти – 24) своїм дітям, він є покидьок. Взяти і записати. Це юридичний буде статус,
– різко висловився Гройсман.

"Є ініціатива, щоб такі діти отримали право на частку в спільному майні подружжя. Подружжя розлучається, ділять майно, фактично дитина залишається поза межами цього процесу. Ми будемо пропонувати, щоб дитина мала повноцінну частку спільного майна подружжя", – зазначив міністр юстиції України Павло Петренко.

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Гроші Діти
Джерело: 24 Канал
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